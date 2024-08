Wspomniana trójka po wywalczeniu srebra igrzysk udała się na zasłużone wakacje , które jednak dobiegły już końca. Wicemistrzowie olimpijscy pojawili się już w klubie, co udokumentowano na nagraniu zamieszczonym przez Jastrzębski Węgiel na Instagramie. Widać na nim, jak ciepło siatkarze zostali powitani przez kolegów z drużyny oraz, jak przed kamerą błyszczy Fornal.

Przyjmujący reprezentacji nie tylko ciągle uśmiechał się od ucha do ucha, ale też po jednym z udanych zagrań w trakcie treningu wyraźnie zadowolony zwrócił się w stronę kamery. "Widać, że kamera kocha Tomka Fornala" - zauważyła jedna z fanek. "Tomeeeek" - pisał ktoś inny, dodając wymową emotikonkę serduszka. Z komentarzy wynika też, że fanów Jastrzębskiego Węgla bardzo cieszy fakt, że niebawem ruszy nowy sezon z udziałem ich ulubieńców.

Tomasz Fornal liderem kadry, błyśnie też w klubie?

Jeśli Fornal w klubie będzie prezentował taką formę jak w reprezentacji, to z pewnością ponownie będzie pewnym punktem Jastrzębskiego Węgla . Sam zawodnik podczas turnieju olimpijskiego nie tylko był z liderów "Biało-Czerwonych", ale też stał się rozpoznawalny również wśród kibiców nieśledzących na co dzień siatkówki za sprawą "przemowy", jaką wygłosił w czasie czwartego seta półfinałowego meczu z Amerykanami.

"Staram się odcinać od świata internetu, to był turniej, najważniejszy mecz, więc starałem się nie za bardzo wchodzić w te social media, ale nie da się tego uniknąć. Znajomi, rodzina, wszyscy ci to wysyłają. I masz z tyłu głowy, co dzieje się w internecie. Ale podczas tego turnieju zrozumiałem, na czym polegają igrzyska. Jednak cały świat tym żyje" - wyznał po przegranym meczu z Francuzami.