Polscy siatkarze "zamienili" Grbicia na Fina. Doznali szoku, prawda wyszła na jaw

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Jednym z zawodników, który zadebiutował w reprezentacji Polski prowadzonej przez Nikolę Grbicia, był Bartosz Gomułka. Utalentowany atakujący po sezonie kadrowym rozpoczął z kolei treningi z PGE Projektem Warszawa, w którym gra także kilku innych zawodników znanych z występów w drużynie narodowej. Część z nich po rozpoczęciu pracy z Finem Tommim Tiilikainenem przeżyła szok, ponieważ jego metody odbiegały od tego, do czego zawodników przyzwyczaił Serb. Oto szczegóły.

Nikola Grbić jako trener siatkarskiej reprezentacji Polski
Nikola GrbićANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Bartosz Gomułka od lat uchodzi za duży talent, a dzięki dobrym występom w PGE Projekcie Warszawa coraz więcej mówi się o to, że w przyszłości w reprezentacji Polski może zastąpić Bartosza Kurka. To właśnie on i Alaksiej Nasewicz są wymieniani w gronie następców obecnego kapitana "Biało-Czerwonych", a ich ligowe występy przykuwają uwagę kibiców i ekspertów. Obaj w 2025 roku zadebiutowali w seniorskiej reprezentacji.

Gomułka, który w maju skończy 24 lata, przed sezonem przeniósł się z GKS-u Katowice do PGE Projektu Warszawa. Na początku rozgrywek razem z kolegami trenował z Finem Tommim Tiilikainenem, który w nieszablonowy sposób podchodził do siatkówki.

"Jego planem było, żeby nie grać wysokich piłek. Wszystkie miały być szybkie. To miała być też taka trochę brudna siatkówka, z nabiciami, kiwkami, używaniem bloku przeciwnika. Dziś uważam, że gdyby trener Tiilikainen budował nasz zespół od początku, to mogłoby zadziałać. A tak niektórzy zawodnicy niekoniecznie pasowali do sposobu gry, który on wprowadzał" - wyznał teraz Gomułka w rozmowie z siatkarskieligi.pl.

Zobacz również:

Lorenzo Pope występuje w ukraińskim zespole, który swoje mecze rozgrywa w Polsce
Ekstraklasa Mężczyzn

Australijski siatkarz wyznał, co myśli o Polakach. Tak ich "podsumował"

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Bartosz Gomułka wprost o pracy z Nikolą Grbiciem

    Metody nowego trenera nie przypadły do gustu wszystkim zawodnikom, niektórzy, jak rozgrywający Jan Firlej, nie byli w stanie do końca odnaleźć się w wizji szkoleniowca. Nowatorskie podejście do siatkówki nie przekładało się też na dobre wyniki, finalnie w styczniu Projekt ogłosił zakończenie współpracy z Tiilikainenem.

    Teraz, ponad miesiąc po odejściu Fina, Gomułka przyznał, że problem z jego metodami mieli m.in. reprezentanci Polski, których w ostatnim sezonie kadrowym oglądaliśmy w drużynie Nikoli Grbicia.

    Ja akurat czułem się w tym całkiem nieźle. Pewnie właśnie przez spryt, który nabyłem jako późno dojrzewający chłopiec, odnajduję się przy szybkich piłkach. Muszę jednak przyznać, że miałem spory przeskok po treningach w reprezentacji Polski, gdy zaczęły się zajęcia z Tiilikainenem
    zaczął.

    Utalentowany atakujący potwierdził to, co na co wielokrotnie uwagę zwracali już inni kadrowicze - Grbić wymaga od swoich podopiecznych perfekcjonizmu i to w każdym elemencie. "Dlatego początki w Projekcie, zwłaszcza dla tych, którzy przyjeżdżali po zgrupowaniach reprezentacji, nie były proste. Niektórzy byli w szoku" - przyznał. Przypomnijmy, że poza wspomnianymi Gomułką i Firlejem w Projekcie grają także inni zawodnicy znani z kadry Grbicia: Jakub Kochanowski i Bartosz Bednorz, a także Damian Wojtaszek i Karol Kłos, którzy w reprezentacji występowali w przeszłości.

    Po odejściu Fina stery Projektu przejął dotychczasowy asystent, Kamil Nalepka. Stołeczny klub pod jego wodzą utrzymuje się w czołówce PlusLigi i będzie jednym z kandydatów do walki o medale.

    Zobacz również:

    Wilfredo Leon, Kewin Sasak, Tomasz Fornal
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Kluczowe wieści ws. kadrowicza Grbicia. Zniknęły ostatnie wątpliwości

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Siatkarz ubrany w jasny sportowy strój z numerem 15 oraz polską flagą na piersi stoi na boisku, obok widoczny jest inny zawodnik oraz sylwetka osoby w tle.
    Bartosz Gomułka, atakujący PGE Projektu WarszawaCEV.eumateriały prasowe
    Mężczyzna w białej koszulce z czerwonymi akcentami i napisem Orlen Polska siedzi w hali sportowej, marszczy twarz i mruży jedno oko, na jego twarzy widoczna jest silna emocja.
    Nikola GrbićArtur BarbarowskiPAP/East News
    Trener w biało-czerwonym stroju reprezentacji siatkarskiej, trzymający w ręce tablicę taktyczną, gestykuluje podczas meczu; w tle siatkarze w podobnych strojach na parkiecie.
    Nikola GrbićPiotr Matusewicz East News
    Alexander Bublik - Rinky Hijikata. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja