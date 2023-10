Sezon reprezentacyjny w męskiej siatkówce dobiega końca, a Polacy mają do wykonania jeszcze jedno zadanie: wywalczenie awansu na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Podopieczni Nikoli Grbicia udział w turnieju kwalifikacyjnym rozpoczęli od trudnej przeprawy z Belgią, przez co obawy o ich dyspozycję wydawały się uzasadnione. O "falstart" naszych kadrowiczów zapytano Zbigniewa Bartmana, który w rozmowie z TVP Sport dosadnie odniósł się do tego typu sformułowań.