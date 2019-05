31 z 32 siatkarzy powołanych na ten sezon przez trenera reprezentacji Polski Vitala Heynena przeszło badania w Warszawie, rozpoczynając w ten sposób przygotowania. Wilfredo Leon dołączy do kolegów, trenujących już wówczas w Spale, w poniedziałek.

Zdjęcie Vital Heynen /AFP

Jak powiedział rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Siatkowej Janusz Uznański, w czwartek - poza badaniami - "Biało-Czerwoni" zajmowali się także zobowiązaniami wobec sponsorów i partnerów medialnych związku. Spotkania te będą kontynuować też w pierwszej części kolejnego dnia.

"Muszą również pobrać sprzęt. Jak zwykle początek przygotowań wypełniają takie operacje organizacyjno-logistyczne" - zaznaczył Uznański.

Dodał, że w stolicy nie ma Heynena, który w niedzielę zakończył sezon w lidze niemieckiej. Klub VfB Friedrichshafen, z którym 49-letni szkoleniowiec rozstał się właśnie po trzech latach współpracy, wywalczył srebrny medal.

Charyzmatyczny Belg spotka się z podopiecznymi z reprezentacji Polski w piątek już w Spale. Tam po południu rozpoczną treningi. Już wcześniej wiadomo było, że udziału w nich nie będzie brał Bartosz Kurek. MVP ubiegłorocznych mistrzostw świata w połowie kwietnia z powodu kontuzji kręgosłupa musiał przejść zabieg i do gry ma wrócić po około trzech miesiącach przerwy. 30-letni atakujący będzie jednak towarzyszył kolegom i na miejscu będzie pracował ze sztabem medycznym kadry nad powrotem do pełnej dyspozycji.

W zajęciach zaś mają brać udział przyjmujący Bartosz Kwolek i Bartosz Bednorz. Obaj w drugiej połowie kwietnia skręcili kostkę podczas meczów ligowych i stracili końcówkę sezonu w swoich klubach.

"Obaj będą trenować, choć może jeszcze nie z pełnym obciążeniem" - zastrzegł rzecznik PZPS.

Jak poinformował, w poniedziałek do Spały dotrze zaś Leon. Jeszcze we wtorkowy wieczór grał on piąte, decydujące spotkanie w finale Serie A. Jego drużyna - Sir Safety Perugia - musiała zadowolić się wicemistrzostwem Włoch. Kubańczyk z polskim paszportem będzie trenował z "Biało-Czerwonymi", choć w oficjalnym meczu w barwach reprezentacji będzie mógł wystąpić dopiero po 24 lipca. Wówczas zakończy się dwuletnia karencja, która jest efektem zmiany jego przynależności narodowej.

W dniach 25-26 maja w Gliwicach mistrzowie globu zmierzą się dwa razy towarzysko z Niemcami. Tydzień później - turniejem w Katowicach (31 maja-2 czerwca) - zainaugurują rywalizację w Lidze Narodów. W 30-osobowym składzie na te rozgrywki w polskim zespole nie ma Kurka i Leona.

Najważniejszymi startami w tym sezonie będą dla drużyny Heynena gdański turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio (9-11 sierpnia) oraz mistrzostwa Europy (12-19 września).