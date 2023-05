Polscy siatkarze zaczęli od tie-breaka. Niemcy nie dali się "złamać"

Początek meczu w wykonaniu polskich siatkarzy nie był jednak idealny. W pierwszej szóstce pojawił się jeden debiutant - Mikołaj Sawicki . Czasami zdarzały mu się nieporozumienia w przyjęciu z libero, Kamilem Szymurą . To Niemcy lepiej rozpoczęli spotkanie, przy stanie 8:12 Grbić poprosił o pierwszą przerwę.

Reprezentacja Polski opanowała problemy. Pomogły świetne zagrywki i Artur Szalpuk

Niemcy mogli czuć się w Katowicach świetnie, bo kilku z nich gra lub niedawno jeszcze grało w PlusLidze. Najwięcej o polskiej siatkówce wie oczywiście ich selekcjoner Michał Winiarski . Mistrz świata z 2014 r. rozpoczyna drugi sezon za sterami niemieckiej kadry, a kibice w Spodku powitali go gromką owacją .

Winiarski zmieniać przed drugim setem nie musiał, za to do kwadratu dla rezerwowych sięgnął Grbić. Grzegorza Łomacza na rozegraniu zastąpił Marcin Komend a. Od razu więcej piłek w ataku zaczął dostawać Szalpuk. Znów na czele byli jednak Niemcy, którzy pilnowali dwupunktowej przewagi. “Biało-Czerwoni" mieli problemy z przyjęciem, w ataku mylił się Bartłomiej Bołądź . Rywale bronili nawet ataki ze środka Mateusza Bieńka , Polska przegrywała już 13:17.

W końcówce drużyna Grbicia zanotowała jednak spektakularny powrót do gry . Kolegom zagrywkami pomógł Semeniuk, a potem jeszcze Karol Butryn . Ten ostatni asem serwisowym dał gospodarzom pierwszą piłkę setową, którą po chwili na punkt zamienił Bieniek. Skończyło się wygraną 26:24.

W trzeciej partii trener polskiej kadry dał szansę kolejnemu zawodnikowi, na boisku pojawił się Mateusz Poręba . Tym razem to "Biało-Czerwoni" szybko odskoczyli na cztery punkty . Wyraźnie złapali odpowiedni rytm, Niemcy mieli spore problemy z przyjęciem. Przy serwisach Komendy przewaga gospodarzy wzrosła do czterech punktów.

W drugiej części partii na kilka akcji na boisku pojawił się niespełna 20-letni Kuba Hawryluk , niedawno wybrany odkryciem sezonu PlusLigi. Nominalny libero wszedł jednak na boisko na pozycję przyjmującego, by dać chwilę oddechu Szalpukowi. Polscy siatkarze spokojnie utrzymali przewagę . Wygrali 25:19, ostatni punkt atakiem z lewego skrzydła zdobył Sawicki.

Niemcy lepsi w tie-breaku. Pogoń polskich siatkarzy się nie udała

Gorzej szło rywalom, więc Winiarski też zaczął szukać wsparcia u rezerwowych. Na początku czwartego seta to jego drużyna znów była na czele. Grbić po kilku minutach wprowadził na boisko środkowego Karola Urbanowicza. Niemców trudno było jednak przełamać, bo znów znakomicie radzili sobie w obronie. A do tego Moritz Reichert popisał się jeszcze asem serwisowym. Przewaga gości w pewnym momencie wzrosła do takich rozmiarów, że trzeba było pogodzić się z tie-breakiem. Polska przegrała 17:25.