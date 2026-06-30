Thriller w meczu polskich siatkarzy, decydował tie-break. Zacięta walka o punkty

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Siatkarze reprezentacji do lat 22 rozpoczęli walkę o tytuł mistrzów Europy, w pierwszym meczu "Biało-Czerwoni" zmierzyli się z gospodarzami turnieju, czyli Portugalczykami. W spotkaniu nie brakowało emocji, ostatecznie zwycięzcę wyłonił dopiero tie-break. Na parkiecie oglądaliśmy m.in. zawodników, którzy jeszcze niedawno grali w seniorskiej kadrze Nikoli Grbicia.

article cover
Siatkarze reprezentacji Polski do lat 22Diogo Oliveiramateriały prasowe

W niedzielę zakończył się drugi turniej fazy zasadniczej siatkarskiej Ligi Narodów, reprezentacja Polski na zakończenie zmagań pokonała w Gliwicach Argentynę, pieczętując tym samym czwarte zwycięstwo w zmaganiach przed własną publicznością. Teraz drużyna dowodzona przez Nikolę Grbicia przygotowuje się do trzeciego, ostatniego turnieju tego etapu rozgrywek, "Biało-Czerwoni" od 15 lipca będą rywalizowali w Chicago.

Przerwa od meczów o stawkę z udziałem aktualnych wicemistrzów olimpijskich nie oznacza braku siatkarskich emocji. W poniedziałek 29 czerwca w portugalskiej Albufeirze rozpoczęły się mistrzostwa Europy do lat 22. Do turnieju przystąpiło osiem drużyn podzielonych na dwie grupy, a wśród nich są Polacy, których trenuje Piotr Graban.

Graban ma do dyspozycji m.in. pięciu zawodników, którzy znaleźli się na szerokiej liście powołanych przez Grbicia. Debiut w seniorskiej kadrze z tego grona zaliczyli Błażej Bień, Jakub Kiedos, Michał Grabek i Bartosz Zych, ostatni z wymienionych pojechał nawet na pierwszy turniej Ligi Narodów do Chin. Utalentowany przyjmujący później dołączył do kolegów z drużyny młodzieżowej, nie oglądaliśmy go na parkiecie podczas pierwszego meczu mistrzostw.

Zobacz również:

Jakub Popiwczak w trakcie meczu z Argentyną się nie oszczędzał
Liga Narodów siatkarzy

Polski siatkarz nawet się nie zawahał. Ryzykowna akcja, tak się skończyło

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Mistrzostwa Europy siatkarzy do lat 22. Heroiczny bój Polaków z Portugalią

Jako pierwsi dwa punkty przewagi w rozgrywanym w poniedziałkowy wieczór meczu uzyskali Polacy, którzy wyszli na prowadzenie 4:2. Rywalom udało się jednak w końcu odrobić straty, gra stała się wyrównana. Końcówka seta należała do "Biało-Czerwonych", ci ciągle utrzymywali się na prowadzeniu, finalnie wygrali 25:23.

W drugiej patii role się odwróciły, po zaciętym początku to Portugalczycy wyszli na prowadzenie - od stanu 13:13 nasza kadra była ciągle "na musiku". I nie odwróciła już losów seta, gospodarze wygrali 25:21. A w kolejnej odsłonie meczu poszli za ciosem, rozbili Polaków 25:18. "Biało-Czerwoni" znaleźli się pod ścianą.

Podopieczni Grabana mieli problem z zaakcentowaniem swojej przewagi, wprawdzie przez długi czas znajdowali się na prowadzeniu, ale Portugalczycy w pewnym momencie wyrównali (19:19). W kluczowym momencie Polakom udało się jednak opanować nerwy, wygrać 25:22 i doprowadzić do tie-breaka. A w nim polscy siatkarze od początku do końca prowadzili, ostatecznie triumfowali 15:12, a w całym meczu 3:2 (25:23, 21:25, 18:25, 25:22, 15:12).

Najskuteczniejszym z "Biało-Czerwonych" był Wojciech Gajek, który zdobył 17 punktów, o dwa "oczka" mniej na swoim koncie zapisał Michał Grabek. Po stronie gospodarzy błyszczał Tomas Teixeira, który wywalczył 20 punktów. W następnym meczu Polacy zmierzą się z Ukraińcami.

Zobacz również:

Nikola Grbić zdaje sobie sprawę, że Kewin Sasak potrzebuje czasu na boisku
Liga Narodów siatkarzy

Grbić zawyrokował ws. polskiego siatkarza. Jego rywal zbiera mnóstwo pochwał

Damian Gołąb
Damian Gołąb


Magda Linette - Mirra Andriejewa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja