Polscy siatkarze wygrali z Niemcami w ostatnim meczu turnieju EYOF 2022

W fazie grupowej turnieju siatkarzy EYOF 2022 reprezentacja Polski U-20 przegrała 2:3 z Belgią, pokonała Turcję 3:0, ale w trzecim meczu uległa 0:3 reprezentacji Czech. W tej sytuacji Polacy nie zdołali zakwalifikować się do półfinału i pozostała im rywalizacja o miejsca 5-8. Biało-czerwoni pokonali w piątek reprezentację Słowacji 3:0 i w meczu o piątą lokatę zmierzyli się z reprezentacją Niemiec.

Podopieczni Mateusza Grabdy dobrze rozpoczęli to spotkanie. Jednak przed przerwą techniczną tracili do rywali dwa oczka (6:8). Od początku ręki w ataku nie zwalniał Tytus Nowik, do tego cenne punkty zdobywał Jakub Olszewski oraz Piotr Śliwka (16:15). Niemcy nie mieli zamiaru się poddać i wyrównali stan rywalizacji. Po ich stronie dobrze radził sobie Joscha Kunstamann. Końcówka pierwszego seta była zacięta, ale szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili biało-czerwoni (25:22).