A przynajmniej pełnego na ten moment, bo selekcjoner reprezentacji Polski wciąż liczy, że na mistrzostwa świata do kadry wrócą kontuzjowany Bartosz Kurek i niedostępny z racji zabiegu przegrody nosowej Norbert Huber. Do tego problemy ma Bartosz Bednorz. Jest też jednak i dobra wiadomość - w sobotę zdolny do gry był już Bartłomiej Bołądź, który ostatnio zmagał się z urazem kolana.