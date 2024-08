Polscy siatkarze wrócili do kraju, ale z jednym mieli problem. Pomogli kibice

Polscy siatkarze dwa dni po wywalczeniu srebra olimpijskiego wrócili do kraju, gdzie na lotnisku w Warszawie przywitały ich tłumy kibiców. I to właśnie obecność fanów reprezentacji pomogła zawodnikom uzmysłowić sobie, jak duży sukces osiągnęli w Paryżu, z czym ci mieli problem. W rozmowie z Polsatem Sport mówił o tym Norbert Huber, który zarazem nie krył, że cieszy go powrót do Polski oraz "normalności".