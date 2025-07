Przed meczem Polska - Japonia w ćwierćfinale w Ningbo nad kadrą unosi się jednak nieco wątpliwości. Pojawiły się przede wszystkim w trakcie ostatniego turnieju fazy wstępnej w trójmiejskiej Ergo Arenie. W zamierzeniu najmocniejszy skład "Biało-Czerwonych", wzmocniony kilkoma wicemistrzami olimpijskimi, niespodziewanie przegrał z Kubą, a potem z Bułgarią. W dodatku stracił to, co w ostatnich latach było jego mocną stroną - przegrywał końcówki setów .

Co najmniej część tych wątpliwości rozwiał ostatni mecz z Francją, wygrany po tie-breaku. Miał też dać odpowiedź na to, jaki jest obecnie podstawowy skład kadry, bo Grbić nie tylko co mecz zmieniał zestawienie, ale i mocno rotował składem w trakcie każdego spotkania. Według zapowiedzi selekcjonera mecz z Francją miał już dać przedsmak podstawowego składu na ćwierćfinał w Ningbo, ale np. Kamil Semeniuk opuścił szóstkę już po pierwszym secie tamtego meczu i wiele wskazuje na to, że w składzie zastąpi go Tomasz Fornal. Ciągłe rotacje nie sprzyjały jednak budowaniu formy. Dziś Grbić musi w końcu podjąć decyzję o podstawowym składzie kadry.