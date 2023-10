Polscy siatkarze trwonili przewagę. Ale znów udowodnili klasę, igrzyska o krok

Serbski szkoleniowiec w czasie przerwy nawoływał do cierpliwości, ale jego drużynie wyrosły jeszcze kłopoty z przyjęciem. Tomasz Fornal zastąpił więc Leona, zagrywką pomógł Marcin Janusz i straty zmalały do zaledwie punktu. Co prawda po chwili Polska znów przegrywała 16:20, ale w końcu doścignęła rywali. Pomógł wracający na boisko Leon, to po jego asie serwisowym mistrzowie Europy wyrównali. A po ostatniej akcji cieszyli się z wygranej 25:23.