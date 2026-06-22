Polscy siatkarze triumfują, poszli za ciosem. Talent z kadry Grbicia nie zawiódł

Nikola Grbić w połowie kwietnia ogłosił powołania do szerokiej kadry reprezentacji Polski, na liście znalazło się 37 nazwisk. Nie wszyscy jednak rozpoczęli zgrupowanie w Spale w tym samym momencie, dłuższe wolne otrzymali m.in. Wilfredo Leon, Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk, którzy późno zakończyli sezon klubowy.

Pod nieobecność największych gwiazd serbski selekcjoner dał szansę debiutantom, podczas majowych sparingów na boisku oglądaliśmy m.in. Jakuba Majchrzaka, Jakuba Kiedosa, Bartosza Fijałka, Jakuba Przybyłkowicza, Michała Grabka, Bartosza Zycha i Błażeja Bienia.

"Najbardziej jestem zaskoczony Jakubem Majchrzakiem. Nie miałem dużych oczekiwań, chciałem go tylko obejrzeć. Ale naprawdę mi się podobał" - mówił Grbić po jednym ze sparingów. "Bardzo podobają mi się młodzi: Zych, Kiedos, Grabek, Bień, Przybyłkowicz. Myślę, że mają przed sobą dobrą przyszłość, jeśli będą dobrze pracować i szukać możliwości grania" - dodawał.

Kilku z debiutantów spisywało się na tyle dobrze, że Grbić zabrał ich później na pierwszy turniej Ligi Narodów do Chin, tam oglądaliśmy m.in. wspomnianych Majchrzaka i Zycha.

Po powrocie z Linyi większość zawodników rozpoczęła w Spale przygotowania do drugiego turnieju Ligi Narodów, który "Biało-Czerwoni" rozegrają w dniach 24-28 czerwca w Gliwicach, część siatkarzy z kolei opuściła już zgrupowanie. Do reprezentacji U22 dołączyli Jakub Kiedos, Michał Grabek, Bartosz Zych, Błażej Bień oraz Wojciech Gajek. Ostatni z wymienionych był na liście Grbicia, jednak ze względu na późno zakończony sezon w Stanach Zjednoczonych nie mógł odegrać większej roli w seniorskiej drużynie.

Polscy siatkarze szykują się do mistrzostw Europy U22

Wspomniana piątka jest dużym wzmocnieniem zespołu, który przygotowuje się do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw Europy do lat 22. "Biało-Czerwoni" prowadzeni przez Piotra Grabana w ostatni weekend w ramach szlifowania formy rozegrali w Warszawie dwa sparingi z Czechami.

Nasi reprezentanci w sobotę wygrali 4:1, następnego dnia poszli za ciosem i triumfowali 3:2. O szczegółach tych starć poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej w komunikacie.

Najwięcej punktów w polskiej kadrze zdobył Jakub Kiedos (14 punktów), Michał Grabek (13 punktów), Wojciech Gajek (12 punktów) oraz Bartosz Zych (12 punktów)

Cieszyć może szczególnie postawa Zycha, 19-letniego przyjmującego, który wprawdzie niedawno wrócił z turnieju Ligi Narodów w Chinach, ale mimo to wciąż jest w wysokiej formie. Niewykluczone, że "wybraniec" Grbicia będzie jednym z pewniejszych punktów kadry U22 podczas mistrzostw Europy. Te rozpoczną się już 29 czerwca w Portugalii, "Biało-Czerwoni" rozegrają trzy mecze grupowe, dwie najlepsze ekipy po tej fazie turnieju awansują do półfinału.





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