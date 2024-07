Polscy siatkarze tego nie kryli, Kurek wyszedł przed szereg. Bez ogródek wypalił o Grbiciu

Przede wszystkim chciałbym złożyć ogromne gratulacje Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej, bo ma dwóch znakomitych szkoleniowców. Trener Lavarini również przedłużył kontrakt. Myślę, że to najlepszy wybór możliwy. To trenerzy, którzy już poprowadzili nasze obie reprezentacje do bardzo dobrych rezultatów i zrobią to jeszcze w przyszłości

~ skomentował na gorąco Kurek