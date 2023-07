Tomasz Fornal opowiada o zmianie mentalności w reprezentacji Polski

Bardziej doświadczeni zawodnicy w reprezentacji, na czele z Bartoszem Kurkiem , wskazują właśnie na niego czy Jakuba Kochanowskiego jako przykłady zawodników wychowanych już w trochę innej mentalności, co widać szczególnie po meczach o dużym ciężarze gatunkowym. Prowadząca "Podcast Olimpijski" Aleksandra Szutenberg postanowiła właśnie o to zapytać swojego gościa.

"Trochę tak jest, ja to odczuwam i Kuba Kochanowski tak samo. Myślę, że bierze się to z naszej przeszłości, zaczynało się to od rozgrywek juniorskich, gdzie dominowaliśmy w kadetach, juniorach, potem na uniwersjadzie. Nie przegraliśmy żadnego meczu i może wtedy gdzieś w środku nas się to narodziło. W tamtym momencie nie myśleliśmy o tym, że nie zdobędziemy złota, bo nie wyobrażaliśmy sobie innego scenariusza, dla nas celem było przejść całe rozgrywki bez porażki. Dlatego teraz za bardzo nie obawiamy się i nie kalkulujemy, chociaż nie jest oczywiście tak, że jesteśmy wyzbyci strachu i nie ma żadnych emocji przed meczem. Ważne jest jednak to, by te emocje motywowały, a nie paraliżowały" - wytłumaczył taki stan rzeczy 25-latek.