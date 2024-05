Reprezentacja Polski prowadzona przez Nikolę Grbicia na początku maja rozpoczęła zgrupowanie, a we wtorek rozegrała pierwszy mecz towarzyski. "Biało-Czerwoni" ulegli w katowickim Spodku Niemcom, którzy świetnie spisywali się w zagrywce i ostatecznie wygrali 3:1 . I chociaż to początek sezonu, a serbski selekcjoner posłał do boju tylko część z powołanych przez siebie zawodników, to kibicom nie umknęła znakomita dyspozycja jednego z nich. W komentarzach w mediach społecznościowych powtarza się głównie jedno nazwisko.

