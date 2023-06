Aktualni wicemistrzowie świata zaplanowali dwa towarzyskie mecze z Japończykami, a pierwsze z nich rozegrali w czwartek 1 czerwca. Sebski szkoleniowiec posłał do boju Grzegorza Łomacza, Karola Butryna, Karola Kłosa, Mateusza Porębę, Kamila Semeniuka, Artura Szalpuka i Kamila Szymurę, którzy rozpoczęli sparing w pierwszym składzie.

Reprezentacja Polski siatkarzy górą w pierwszym secie

Wybrańcy Grbicia dobrze weszli w mecz, już na początku spotkania odskakując rywalom na cztery punkty (7:3), w czym duża zasługa skuteczności Butryna oraz dobrej zagrywki Poręby. Polacy nie ustrzegali się jednak błędów, a nieskończone ataki i pomyłki w przyjęciu sprawiały, że rywale zdołali zmniejszyć stratę do jednego punktu (10:9).

Japonia doprowadziła do remisu

Początek drugiego seta również należał do Polaków, którzy po ataku Poręby i asie serwisowym Kłosa prowadzili 3:1. W drużynie rywali zaczął jednak błyszczeć Ishikawa, swój punkt dołożył Nishida i było już 4:3 dla Japończyków. Zarówno wicemistrzowie świata, jak i gospodarze turnieju, mieli jednak problem z wypracowaniem przewagi punktowej.

Gra toczyła się punkt za punkt, a podopieczni Grbicia w drugiej części seta zaczęli popełniać błędy - z zagrywki mylił się Sawicki, ataków nie kończył Szalpuk i rywale odskoczyli nam na dwa "oczka" (21:19). Końcówka partii również należała do reprezentantów Kraju Kwitnącej Wiśni - ataki Japończyków kończył Miyura, a Japończycy wygrali 25:23.

Polscy siatkarze znowu przegrali seta, ale później wyrówanli

Trzecia odsłona rywalizacji również była wyrównana - obie reprezentacje przez długi czas grały punkty za punkt, ale w końcu Japończykom udało się odskoczyć naszym zawodnikom (12:10) . Ci do końca partii nie byli w stanie odrobić strat - r ywale grali skutecznie blokiem i znajdowali sposoby na zaskoczenie Polaków w ataku, dzięki czemu wygrali seta 25:18 i wyszli na prowadzenie w meczu.

"Biało-Czerwoni" w kolejnym secie spisywali się już lepiej. Od początku partii punktował Szalpuk, a po dobrym bloku Poręby było 4:2 dla Polaków. Dobrze spisywał się też Kłos, który straszył rywali ze środka i pomógł powiększyć przewagę do trzech "oczek" (9:6). Taki stan rzeczy utrzymał się do końca partii - rywale mieli problemy z zagrywką i kończeniem ataków, dzięki czemu podopieczni Grbicia, mimo popełniania błędów, zdołali utrzymać prowadzenie, wygrać partię (25:22) i doprowadzić do tie-breaka.