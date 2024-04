Do rozpoczęcia letnich igrzysk olimpijskich zostało już zaledwie 99 dni. Polscy siatkarze polecą do Paryża, by odczarować klątwę odpadania w ćwierćfinałach. Do rywalizacji w stolicy Francji podopieczni Nikoli Grbicia podchodzą jednak z dużą pokorą. Mają świadomość, że "Biało-Czerwoni" mieli w ostatnich miesiącach sporo urazów. - Nie ma co się oszukiwać, wielu kadrowiczów miało problemy zdrowotne przez cały sezon klubowy. Priorytetem jest to, by wszyscy byli zdrowi - powiedział Marcinowi Lepie z Polsatu Sport.