Bartosz Gomułka od lat uchodzi za duży talent, a dzięki dobrym występom w PGE Projekcie Warszawa coraz więcej mówi się o to, że w przyszłości w reprezentacji Polski może zastąpić Bartosza Kurka. To właśnie on i Alaksiej Nasewicz są wymieniani w gronie następców obecnego kapitana "Biało-Czerwonych", a ich ligowe występy przykuwają uwagę kibiców i ekspertów. Obaj w 2025 roku zadebiutowali w seniorskiej reprezentacji.

Gomułka, który w maju skończy 24 lata, przed sezonem przeniósł się z GKS-u Katowice do PGE Projektu Warszawa. Na początku rozgrywek razem z kolegami trenował z Finem Tommim Tiilikainenem, który w nieszablonowy sposób podchodził do siatkówki.

"Jego planem było, żeby nie grać wysokich piłek. Wszystkie miały być szybkie. To miała być też taka trochę brudna siatkówka, z nabiciami, kiwkami, używaniem bloku przeciwnika. Dziś uważam, że gdyby trener Tiilikainen budował nasz zespół od początku, to mogłoby zadziałać. A tak niektórzy zawodnicy niekoniecznie pasowali do sposobu gry, który on wprowadzał" - wyznał teraz Gomułka w rozmowie z siatkarskieligi.pl.

Bartosz Gomułka wprost o pracy z Nikolą Grbiciem

Metody nowego trenera nie przypadły do gustu wszystkim zawodnikom, niektórzy, jak rozgrywający Jan Firlej, nie byli w stanie do końca odnaleźć się w wizji szkoleniowca. Nowatorskie podejście do siatkówki nie przekładało się też na dobre wyniki, finalnie w styczniu Projekt ogłosił zakończenie współpracy z Tiilikainenem.

Teraz, ponad miesiąc po odejściu Fina, Gomułka przyznał, że problem z jego metodami mieli m.in. reprezentanci Polski, których w ostatnim sezonie kadrowym oglądaliśmy w drużynie Nikoli Grbicia.

Ja akurat czułem się w tym całkiem nieźle. Pewnie właśnie przez spryt, który nabyłem jako późno dojrzewający chłopiec, odnajduję się przy szybkich piłkach. Muszę jednak przyznać, że miałem spory przeskok po treningach w reprezentacji Polski, gdy zaczęły się zajęcia z Tiilikainenem

Utalentowany atakujący potwierdził to, co na co wielokrotnie uwagę zwracali już inni kadrowicze - Grbić wymaga od swoich podopiecznych perfekcjonizmu i to w każdym elemencie. "Dlatego początki w Projekcie, zwłaszcza dla tych, którzy przyjeżdżali po zgrupowaniach reprezentacji, nie były proste. Niektórzy byli w szoku" - przyznał.

Po odejściu Fina stery Projektu przejął dotychczasowy asystent, Kamil Nalepka. Stołeczny klub pod jego wodzą utrzymuje się w czołówce PlusLigi i będzie jednym z kandydatów do walki o medale.

Bartosz Gomułka, atakujący PGE Projektu Warszawa CEV.eu materiały prasowe

Nikola Grbić Artur Barbarowski PAP/East News

Nikola Grbić Piotr Matusewicz East News

