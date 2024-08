Polscy siatkarze dwa lata temu dotarli do finału mistrzostw Europy do lat 20, w którym ulegli Włochom. Teraz "Biało-Czerwoni" ponownie mają apetyt na wywalczenie wysokiego miejsca podczas turnieju, jednak przed nimi długa droga do strefy medalowej. W mistrzostwach, które rozgrywane są w Serbii oraz Grecji, bierze bowiem udział 16 zespołów podzielonych na dwie grupy.