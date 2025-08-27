Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polscy siatkarze odstają od najlepszych w rankingach. Jest też dobra wiadomość prosto z MŚ

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Polscy siatkarze podczas mistrzostw świata do lat 21 odnieśli tylko jedną porażkę w grupie i awansowali do fazy pucharowej, w której trafili na Ukraińców. W ekipie "Biało-Czerwonych" mimo tego sukcesu trudno znaleźć zawodnika, który wyróżniałby się na tle rywali, co znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach indywidualnych. Prym tutaj wiodą przedstawiciele innych nacji, ale to, co może cieszyć kibiców Polaków, to jedno nazwisko powtarzające się w kilku zestawieniach.

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21
Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriał zewnętrzny

Reprezentacja Polski kapitalnie rozpoczęła siatkarskie mistrzostwa świata do lat 21, bo bez straty seta pokonała Portoryko, Koreę Południową, Kanadę i Kazachstan. Zwycięski marsz "Biało-Czerwonych" zatrzymali dopiero obrońcy tytułu, czyli siatkarze z Iranu, którzy w ostatniej kolejce fazy grupowej wygrali 3:1.

"Nie weszliśmy dobrze w to spotkanie w przeciwieństwie do naszych rywali, którzy od początku byli bojowo nastawieni i tak prezentowali się przez większość czasu gry. (…) Miejmy nadzieję, że spotkamy się z tym rywalem w finale i będzie okazja do rewanżu" - komentował później trener Piotr Graban cytowany przez pzps.pl.

Mimo tej porażki podopieczni Grabana awansowali do 1/8 finału i to z drugiego miejsca w grupie.

    Mistrzostwa świata siatkarzy do lat 21. Polacy daleko w zestawieniach

    Polscy siatkarze tworzą zgrany kolektyw, a ich dużą siłą jest zespołowość, co zresztą widać po statystykach indywidualnych. W ekipie "Biało-Czerwonych" próżno szukać zawodnika, który przyćmiłby rywali w poszczególnych zestawieniach. Po fazie grupowej najwięcej punktów na swoim koncie miał Kolumbijczyk Daniel Martinez Campos (140). Najlepszy z Polaków? Wojciech Gajek, który z 70 "oczkami" na koncie zajmował 15. pozycję.

    Podopiecznych Grabana nie znajdziemy także w czołówce innych zestawień. Najlepiej rozgrywającym jest Ozgur Benzer z Turcji, który po fazie grupowej ma na swoim koncie 190 skutecznych wystaw. Najlepszy z Polaków, Bartłomiej Bień, zajmuje dopiero 11. miejsce. Najlepiej bronił Francuz Enzo Lopez, z kolei nasz libero, Jakub Jurczyk, uplasował się na dziewiątej lokacie.

    W meczach fazy grupowej najlepiej przyjmującym zawodnikiem był Nakharin Inthanu z reprezentacji Tajlandii. Dopiero 11. w tym zestawieniu jest Bartłomiej Potrykus.

    Jest też dobra wiadomość - w kilku rankingach indywidualnych powtarza się nazwisko jednego z Polaków. Mowa o Gajku, który jest nie tylko najskuteczniejszym z zespołu Grabana, ale też najlepszym atakującym (19. miejsce w statystykach), blokującym (10. pozycja) oraz serwującym (szóste miejsce). To tylko pokazuje, jakim potencjałem dysponuje 19-letni zawodnik.

    Kolejne zwycięstwa "Biało-Czerwonych" potwierdzają, że poszczególne statystyki nie mają większego znaczenia, bo i tak najważniejsze jest to, jak na boisku prezentuje się cały zespół. A ten w Chinach nie zawodzi, pozostając w grze o medal mistrzostw świata.

    Grupa młodych siatkarzy ubranych w biało-czerwone stroje świętuje punkt podczas meczu, w tle widać trybuny oraz zawodników przeciwnika.
    Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe
    Drużyna siatkówki w białych i czerwonych strojach świętuje punkt na boisku do siatkówki, kilku zawodników unosi ręce w geście triumfu, w tle zawodnicy drużyny przeciwnej ubrani na czerwono i niebiesko.
    Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 podczas mistrzostw światavolleyballworld.commateriały prasowe
    Siatkarze w biało-czerwonych strojach świętują punkt podczas meczu, wyrażając emocje i zaangażowanie na boisku, w tle widoczna siatka oraz fragmenty pozostałych zawodników.
    Wojciech Gajek (z prawej) w reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe

