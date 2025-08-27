Reprezentacja Polski kapitalnie rozpoczęła siatkarskie mistrzostwa świata do lat 21, bo bez straty seta pokonała Portoryko, Koreę Południową, Kanadę i Kazachstan. Zwycięski marsz "Biało-Czerwonych" zatrzymali dopiero obrońcy tytułu, czyli siatkarze z Iranu, którzy w ostatniej kolejce fazy grupowej wygrali 3:1.

"Nie weszliśmy dobrze w to spotkanie w przeciwieństwie do naszych rywali, którzy od początku byli bojowo nastawieni i tak prezentowali się przez większość czasu gry. (…) Miejmy nadzieję, że spotkamy się z tym rywalem w finale i będzie okazja do rewanżu" - komentował później trener Piotr Graban cytowany przez pzps.pl.

Mimo tej porażki podopieczni Grabana awansowali do 1/8 finału i to z drugiego miejsca w grupie.

Mistrzostwa świata siatkarzy do lat 21. Polacy daleko w zestawieniach

Polscy siatkarze tworzą zgrany kolektyw, a ich dużą siłą jest zespołowość, co zresztą widać po statystykach indywidualnych. W ekipie "Biało-Czerwonych" próżno szukać zawodnika, który przyćmiłby rywali w poszczególnych zestawieniach. Po fazie grupowej najwięcej punktów na swoim koncie miał Kolumbijczyk Daniel Martinez Campos (140). Najlepszy z Polaków? Wojciech Gajek, który z 70 "oczkami" na koncie zajmował 15. pozycję.

Podopiecznych Grabana nie znajdziemy także w czołówce innych zestawień. Najlepiej rozgrywającym jest Ozgur Benzer z Turcji, który po fazie grupowej ma na swoim koncie 190 skutecznych wystaw. Najlepszy z Polaków, Bartłomiej Bień, zajmuje dopiero 11. miejsce. Najlepiej bronił Francuz Enzo Lopez, z kolei nasz libero, Jakub Jurczyk, uplasował się na dziewiątej lokacie.

W meczach fazy grupowej najlepiej przyjmującym zawodnikiem był Nakharin Inthanu z reprezentacji Tajlandii. Dopiero 11. w tym zestawieniu jest Bartłomiej Potrykus.

Jest też dobra wiadomość - w kilku rankingach indywidualnych powtarza się nazwisko jednego z Polaków. Mowa o Gajku, który jest nie tylko najskuteczniejszym z zespołu Grabana, ale też najlepszym atakującym (19. miejsce w statystykach), blokującym (10. pozycja) oraz serwującym (szóste miejsce). To tylko pokazuje, jakim potencjałem dysponuje 19-letni zawodnik.

Kolejne zwycięstwa "Biało-Czerwonych" potwierdzają, że poszczególne statystyki nie mają większego znaczenia, bo i tak najważniejsze jest to, jak na boisku prezentuje się cały zespół. A ten w Chinach nie zawodzi, pozostając w grze o medal mistrzostw świata.

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 podczas mistrzostw świata volleyballworld.com materiały prasowe

Wojciech Gajek (z prawej) w reprezentacji Polski do lat 21 volleyballworld.com materiały prasowe