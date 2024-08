Reprezentacja Słowenii kapitalnie spisała się w fazie grupowej turnieju olimpijskiego - drużyna prowadzona przez Gheorghe Cretu wygrała z Kanadą, Serbią i Francją, dzięki czemu do fazy pucharowej awansowała z pierwszego miejsca, wyrastając na jednego z faworytów do medalu. W ćwierćfinale trafiła jednak na Polskę, która ograła niewygodnego rywala 3:1 i pozbawiła go marzeń o krążku olimpijskim.

Teraz wspomnieniami do meczu z "Biało-Czerwonymi" wrócił Klemen Cebulj, który zakończył już urlop i razem z kolegami z Asseco Resovii Rzeszów przygotowuje się do nowego sezonu ligowego . O wrażenia z turnieju olimpijskiego słoweńskiego przyjmującego zapytał serwis plusliga.pl.

"Wiedzieliśmy, że Polska nie grała może swojej najlepszej siatkówki w grupie. My z kolei zaczęliśmy turniej bardzo dobrze. W ćwierćfinale Polacy zagrali już jednak lepiej niż wcześniej. Niesamowicie wyglądała ich obrona i gra na kontrze. Przy tak dobrej dyspozycji Polaków trudno było nam utrzymać na tyle wysoki poziom gry, żeby im się przeciwstawić i wygrać jeszcze jednego seta, który doprowadziłby nas do tie-breaka" - powiedział.

PlusLiga. Klemen Cebulj o atmosferze w Asseco Resovii Rzeszów

Już nawet dopiero po tygodniu wspólnych treningów muszę przyznać, że nasza szatnia świetnie funkcjonuje. Nie brakuje śmiechu i żartów, ale nikt się nie złości ani nie obraża. Uważam, że to będzie też widoczne na boisku, bo jeśli na treningach będziemy dawali z siebie maksimum, motywowali się wzajemnie do przekraczania limitów, to możemy wspólnie wiele zdziałać i to może być kluczowe. Trenerowi też nie brakuje energii i jest niesamowity

"W tym momencie liczy się to co jest tu i teraz. Chcemy wspólnie wydobyć wszystko, co najlepsze z naszej drużyny i spełnić oczekiwania klubu, czyli zagrać na maksimum naszych możliwości. Już od kilku lat obserwuję to co dzieje się w Asseco Resovii i wiem, że klub robi wszystko, żeby zapewnić nam jak najlepsze warunki do pracy oraz życia" - zadeklarował.