Damian Gołąb, Interia Sport: Panie trenerze, przede wszystkim gratuluję zdobycia mistrzostwa Europy. Bezpośrednio po meczu było widać u pana wielką radość, świętowanie sukcesu. Teraz, po kilku dniach, emocje pewnie już nieco opadły. Ale duma i sporo ciepłych uczuć chyba pozostało?

Jacek Nawrocki, trener reprezentacji Polski siatkarzy do lat 18: To olbrzymi sukces. Duża radość dla nas. Myślę, że po wykonaniu bardzo ciężkiej pracy, że to się należało. Chłopaki wytrzymali próbę charakteru i cały turniej. Zagrali znakomicie, w bardzo dobrym stylu, z klasą. Odnieśli komplet zwycięstw. Czego tu można więcej chcieć? Rzeczywiście jestem bardzo dumny z tego zespołu.

Mistrzostwo Europy to jedno, ale druga sprawa to wygranie turnieju bez porażki. Bo przecież choćby w trakcie tak długiej fazy grupowej naturalnie zdarzają się okresy, w których spada poziom koncentracji. Jak udawało się trzymać wszystko w ryzach?

- Tak, to prawda. Bardzo trudny turniej. Trzeba wziąć pod uwagę, że rozegraliśmy dziewięć meczów w 11 dni. W kategorii seniorów można to porównać do Pucharu Świata. Ten turniej nie wybacza słabszych momentów. Mimo, że gra każdy z każdym, to nasza grupa miała swoich faworytów i nie można się było potknąć w żadnym innym spotkaniu. Bo Włosi czy Słoweńcy też ostrzyli sobie zęby na awans do czwórki. Była więc mobilizacja każdego dnia, bardzo mocna motywacja.

Od początku pracy z tym zespołem widziałem, że to grupa indywidualistów. Myślę, że gdyby tak zostało, byłoby nam ciężko utrzymać ten wysoki poziom każdego dnia. Udało się ich przekonać, że własny interes nie jest najważniejszy, że trzeba go podporządkować interesom drużyny. Chłopcy na to poszli, zdobyli zaufanie i do sztabu, i do siebie. I to chyba była siła tego zespołu. Nie ukrywam, że chłopcy sami narzucili sobie też bardzo dużą presję. To nie było łatwe, ale z każdym spotkaniem "puszczało", ta konstrukcja stawała się mocniejsza i mogę powiedzieć, że półfinał i finał zagraliśmy na bardzo dobrym poziomie.

Tak Jacek Nawrocki poprowadził siatkarzy do złota. "Choć czasami mają ze mną trudno"

Te mecze w fazie finałowej, z Bułgarią i Francją, były chyba kolejną próbą charakteru? Bo w nich też nie było tak, że pana drużyna od początku do końca dominowała. Rolą trenera w drużynie z tak młodymi chłopcami jest uspokajanie rozgrzanych głów zawodników?

- Jasne, trzeba reagować w zależności od tego, co jest potrzebne. Tak jak z Bułgarami był nam potrzebny blok, tak z Francuzami przyjęcie zagrywki. Raz chyba te spokojne głowy trzeba było uaktywnić, a innym razem bardzo uspokajać. Ale powiem tak dla śmiechu, że wszyscy mi gratulowali zewnętrznego spokoju, ale... no nie, nie był to spokój. Wewnętrznie człowiek faktycznie to przeżywał. Udało nam się jednak stworzyć taki "flow", który nas prowadził. I potrafiliśmy z tych trudnych momentów wyjść.

Pracuje pan z młodzieżą od kilku sezonów. Wcześniej przez lata przede wszystkim miał pan styczność z seniorami i seniorkami, w pewnym momencie również z kadrą U21. Ale czy praca z aż tak młodą grupą jak ta, złożoną z 16- czy 17-latków, wymaga od trenera zupełnie innego podejścia niż przed laty?

- Tak. Cofając się o 10-11 lat, gdy też prowadziłem drużynę, która zdobyła medal w mistrzostwach Europy - z Olkiem Śliwką, Szymurą, Kochanowskim czy Fornalem - to w porównaniu ze stanem obecnym różnica jest duża. A metody postępowania, prowadzenia zespołu - w ogóle nie można tego porównać z poprzednim pokoleniem. To już są inne zachowania, trzeba faktycznie cały czas trzymać rękę na pulsie, "uczyć się", studiować tych nastolatków. Sposoby uspokajania, prowadzenia, dotarcia do młodych ludzi cały czas ulegają przemianom.

Pamiętam, że kiedy poprzednio rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, wypowiadał się pan w podobnym tonie. Tak intensywny turniej i długie przygotowania do niego utwierdziły pana w tym przekonaniu?

- Oczywiście. To już jest, kolokwialnie mówiąc, inna bajka. Ten turniej pokazał, że trzeba umieć się przestawić. Na szczęście pracuję z większością tych ludzi na co dzień w Szkole Mistrzostwa Sportowego i to daje mi dodatkowy bonus. Po prostu uczę się, jak z tymi ludźmi postępować. Choć czasami mają ze mną trudno, człowiek próbuje rozwinąć ich od strony technicznej, taktycznej, mentalnej. Ale też, nie ukrywam, zwykłej postawy ludzkiej, porządnej, a w reprezentacji kraju też i patriotycznej. Dzisiaj to wszystko patetycznie brzmi, ale nie wstydzę się tego. Staram się w ten sposób pracować i uważam, że to jest dobre.

Efekty widzieliśmy na mistrzostwach Europy. Kilka miesięcy temu mówił pan również o Jakubie Przybyłkowiczu - że to materiał na przyszłego lidera seniorskiej reprezentacji. W pana kadrze był na pewno jednym z liderów sportowych, został MVP turnieju. Ale czy charakterologicznie też był liderem drużyny?

- Kuba rozpoczął treningi z seniorami, w reprezentacji Nikoli Grbicia. Kiedy do nas przyjechał, widać było, jak bardzo narzuca sobie presję prowadzenia tego zespołu. Jak bardzo mu zależy. Jakby chciał czegoś więcej niż to, na co go stać. Nie były to łatwe tygodnie, na szczęście graliśmy sporo spotkań i troszkę to rozładowywało Kubę. Na samym turnieju też grał pod dużą presją. Dźwigał brzemię, którego nikt mu nie narzucał, ale sam podszedł do tego bardzo ambitnie. W najważniejszych spotkaniach, półfinale i finale, zagrał świetnie. Uważam, że zasłużył na te wszystkie wyróżnienia.

Kuba to człowiek stworzony do sportu. Pozytywnie nastawiony, prezentuje w swoim systemie gry radość, taką pogodę ducha. Fajnie to się ogląda, to jest zawsze przyjemne dla wszystkich trenerów, którzy go widzą. Potrafi tym zarażać kolegów i to jest jego największy walor: to albo się ma, albo nie ma. A co do reszty, myślę, że swoją pracą wejdzie na najwyższy poziom.

To może być przyszłość polskiej kadry. "Absolutny lider ofensywny"

Liderem ofensywy w pana drużynie był Adam Potempa, to na nim spoczywał ciężar zdobywania punktów. Został wybrany najlepszym atakującym ME. Miał pan go również u siebie w SMS-ie w Spale. Czy to też jest materiał na "duże granie"? Wiemy, że w polskiej siatkówce, na poziomie seniorskiej reprezentacji, zachodzą zmiany na pozycji atakującego. Może więc i za rok czy dwa otworzy się szansa na kolejne młode, nowe nazwiska.

- Liczę, że tak będzie, że Adaś będzie jednym z następców w tej reprezentacji. Śmieję się trochę i powtarzam słowa pana Ambroziaka: gdyby nie był Adasia Potempy, musielibyśmy go wymyślić. To była rzeczywiście siła ofensywna, kapitalnie sobie radził. To chłopak, który bardzo trafnie potrafi szafować swoimi siłami, bo jeszcze fizycznie nie jest tak przygotowany do siłowej siatkówki. Ale swoją motywacją potrafi doprowadzić do takiej sytuacji, że w najważniejszych meczach i momentach gra na najwyższym poziomie. Mało który zawodnik, a już w ogóle w takim wieku, prezentuje takie walory. Tak, Adaś to dla mnie również jeden z liderów, absolutny lider ofensywny tej reprezentacji. Bez niego ciężko byłoby sięgnąć po taki sukces.

Ten złoty medal mistrzostw Europy dowodzi, że rocznik 2009 jest w polskiej siatkówce wyjątkowo obfity w talenty?

- Prowadziłem też rocznik 2007, który zdobył rok temu wicemistrzostwo świata. Powiedziałbym, że na różnych pozycjach różnie się to rozkłada. Myślę, że tamten zespół też miał w swoim składzie chłopaków, którymi będzie zainteresowana liga i reprezentacja Polski seniorów. Trzeba tylko poczekać. U jednych jest to proces szybszy, u innych wolniejszy. Najważniejsze, by dobrze trafić z prowadzeniem tych chłopaków. Na wszystko przychodzi swój czas i trzeba się tego trzymać, żeby nie zmarnować talentów.

Ale w ostatnich latach młodym trudno było wchodzić do PlusLigi.

- Trudno, bo pamiętam roczniki, które prowadziłem - z Marcinem Januszem, Maćkiem Muzajem, Bartoszem Bednorzem. Potem Śliwką, Kochanowskim, Fornalem. Oni stanowili trzy pokolenia, które nie dały za bardzo miejsca w lidze następnym. Dzisiaj przed nimi jeszcze parę lat grania. Ale akurat te roczniki, które teraz brylują w rozgrywkach kadetów i juniorów, dobrze trafiły. To będą chyba te roczniki, które dokonają zmiany pokoleniowej. Oczywiście nie zapominajmy też o tych wszystkich chłopcach, którzy pojawiali się wcześniej, ale faktycznie było ciężko gdzieś wejść. A czasami decyduje o tym nie tylko klasa i poziom zawodnika, ale i to, z kim walczy o miejsce.

W dodatku część z tych roczników chodziła do PlusLigi zamkniętej, z której nikt nie spadał. Łatwiej było wprowadzać młodych.

- Dokładnie tak.

Co dalej z polskimi talentami? Jacek Nawrocki wskazuje konkretną drogę

W pana drużynie uwagę przyciągało też wielkie w polskiej siatkówce nazwisko. Arkadiusz Wlazły również odegrał swoją rolę na tym turnieju. Jak prowadzi się syna swojego byłego siatkarza? Pan Mariusz dzwonił i wypytywał?

- Mariusz był na mistrzostwach, rozmawialiśmy. Jego syn nie ma łatwo. Zawsze tak jest, i to nie tylko w sporcie, ale też wśród artystów czy aktorów - kiedy syn kogoś znanego dostaje szansę, od razu wszyscy kojarzą to z jakimiś koneksjami, protekcją. A to jest bzdura. Ktoś, kto naprawdę siedzi w sporcie, takich rzeczy nie powie. Natomiast też łatwiej komuś takiemu zaistnieć, od razu ma głośne medialnie nazwisko. Później jest trudniej, bo rozpoczynają się porównania. Myślę, że Arek to wytrzyma. Oby szedł swoją ścieżką, a tata mu pomagał. I związek z tatą nie był postrzegany jako jakieś ułatwienie, bo takie myślenie nie ma sensu.

Co będzie teraz najważniejsze dla tych chłopaków? 17, 18 lat to jeszcze wiek, w którym jest czas na terminowanie u boku starszych, czy już dobrze byłoby szukać szansy w seniorskich drużynach? Wiem oczywiście, że pewnie kilku z tych siatkarzy zostanie u pana w Spale.

- W tej chwili mamy dwa, trzy tygodnie przerwy, i za chwilę ten rocznik rozpoczyna przygotowania do kwalifikacji mistrzostw Europy, EEVZA U-20, choć może nie będzie w tej grupie rocznikiem wiodącym. Turniej będzie pod koniec października, zaczynamy przygotowania już w drugiej połowie sierpnia. Czasu na rozpamiętywanie i świętowanie więc nie będzie. Najważniejsze, że każdy z tych chłopaków musi dobrać sobie teraz najlepszą ścieżkę. Na pewno muszą grać. Wybieranie miejsca, w którym będą obok kogoś, czy miejsca, które przyciąga nazwą, jest oczywiście bardzo fajne. Natomiast oni przede wszystkim muszą grać i znaleźć się w takich strukturach, gdzie będą ważnymi zawodnikami. Charaktery mają mocne. Jak powiedziałem wcześniej, to są w większości indywidualności - i będą musieli sobie znaleźć miejsce, gdzie nie będą którymś z kolei zawodnikiem, tylko rodzynkiem, który musi decydować o sile zespołu.

Rozmawiał Damian Gołąb

Reprezentacja Polski do lat 18 zdobyła złoto mistrzostw Europy CEV.eu materiały prasowe

Trener Jacek Nawrocki poprowadził Polskę do mistrzostwa Europy do lat 18 CEV.eu materiały prasowe

"Złota" kadra do lat 18 CEV.eu materiały prasowe





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