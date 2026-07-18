Polscy siatkarze mistrzami Europy! Poszli w ślady Fornala i Kurka

Polscy siatkarze w trakcie mistrzostw Europy do lat 18 we Włoszech spisali się kapitalnie. Do sobotniego finału nie przegrali ani jednego spotkania. Najtrudniejszy był bój w półfinale, w którym po pełnej dramaturgii rywalizacji pokonali 3:2 Bułgarię. Ich przeciwnicy potwierdzili klasę już w sobotę, gdy w meczu o trzecie miejsce rozbili reprezentację Włoch.

W finale Polska trafiła na Francję. Mecz o złoto zaczął się dla "Biało-Czerwonych" najlepiej, jak mógł - od asa serwisowego. Punkt zagrywką zdobył Jakub Przybyłkowicz, jeden z największych talentów w drużynie, który ma już za sobą debiut w dorosłej kadrze pod okiem Nikoli Grbicia. Piłka po jego serwisie zatańczyła na taśmie i spadła po stronie rywali.

Polscy siatkarze z czasem zbudowali sobie przewagę, prowadzili 10:7. Ale to nie była jeszcze bezpieczna zaliczka. Francuzi najpierw doprowadzili do remisu 13:13, a potem sami zyskali dwa, a z czasem trzy punkty zapasu.

"Biało-Czerwoni" zbliżyli się do rywali po świetnej zagrywce Karola Lepperta, przegrywali tylko 20:21, ale końcówka należała do rywali. Mocnym serwisem odpowiedział kapitan Francuzów Matteo Mrozek i to oni wygrali 25:22.

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Drugi set również rozpoczął się od dominacji Francji - przede wszystkim w polu zagrywki. Tym razem błyszczał w nim Jaden Ebagne Yon, jego zespół prowadził już 10:5. Trener Polaków Jacek Nawrocki poprosił o przerwę, a po niej jego siatkarze błyskawicznie odrobili straty. Lepiej zaczął funkcjonować ich blok, to oni zaczęli mocniej naciskać zagrywką.

I Francuzi zaczęli się mylić, Polska objęła prowadzenie 17:15. Rywale szybko jednak wyrównali i końcówka seta była niezwykle zacięta. Rozstrzygnął ją jednak Arkadiusz Wlazły, wprowadzony na zagrywkę syn Mariusza, mistrza świata z 2014 r. - popisał się asem serwisowym i ustalił wynik na 25:23.

Wlazły pozostał zresztą w składzie na trzecią partię, zastępując Bartosza Fidyka. I to przy jego zagrywce polscy siatkarze postawili rywalom szczelny blok, a potem objęli prowadzenie 9:6. Przewaga "Biało-Czerwonych" wkrótce wzrosła do sześciu punktów. W polu zagrywki dał o sobie znać również Adam Potempa, najlepiej punktujący zawodnik polskiej drużyny.

To nie był jednak jeszcze koniec emocji. Francuzi także wzmocnili zagrywkę i Polska wygrywała już tylko 18:16. Nawrocki znów musiał przerwać grę. Tyle że tym razem efektu nie było, a wkrótce rywale doprowadzili do remisu 21:21. I seta rozstrzygnęła gra na przewagi. W niej kapitalną interwencją w obronie popisał się Marcel Biernikowicz, kontratak skończył Potempa i Polska wygrała 28:26.

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"Biało-Czerwoni" świetnie rozpoczęli również czwartą partię. Od razu uciekli rywalom na trzy punkty. I ta przewaga rosła, przy stanie 10:5 dla Polski trener Francuzów przerwał grę. Tyle że w kolejnej akcji jego zespół odbił się od polskiego bloku.

Złoto dla "Biało-Czerwonych" było coraz bliżej, ale Francuzi jeszcze spróbowali odrobić straty, zmniejszając je do trzech "oczek". Potem Polacy prowadzili już tylko 21:19, ale w końcówce wytrzymali napór rywali. Młodych siatkarzy uspokoił w czasie przerwy trener Nawrocki, w ataku nie zawiódł Potempa, punkt zagrywką dołożył Cezary Ślusarz. Skończyło się wygraną 25:21, a w całym meczu 3:1.

Dla Polski to trzecie w historii mistrzostwo Europy do lat 18. Wcześniej "Biało-Czerwoni" wygrywali je w 2005 r., a w drużynie byli m.in. Bartosz Kurek i Jakub Jarosz, oraz w 2015 r., gdy do złota poprowadzili ich Jakub Kochanowski czy Tomasz Fornal.

Pełen skład polskich medalistów mistrzostw Europy do lat 18:

Wojciech Łobaczewski, Jakub Przybyłkowicz, Adam Potempa, Marcel Biernikowicz, Alan Otak, Kevin Posłuszny, Cezary Ślusarz, Arkadiusz Wlazły, Bartosz Fidyk, Karol Leppert, Adam Małecki, Mateusz Oczko, Łukasz Malek, Kacper Wiśniewski, Mikołaj Pachura

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Polscy siatkarze dotarli do finału mistrzostw Europy do lat 18 CEV.eu materiały prasowe

Jakub Przybyłkowicz w czasie meczu Polska - Francja CEV.eu materiały prasowe

Kadr z finału ME U18 Polska - Francja CEV.eu materiały prasowe





Tomasz Fornal: Ten mecz stał na wysokim poziomie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport