Artur Gac, Interia: Ogromne gratulacje, bo zdobyć tytuł mistrzów Europy to wielka sprawa. W twoim przypadku idą za tym dwie dodatkowe nagrody indywidualne: dla najlepszego rozgrywającego, a przede wszystkim MVP, czyli najbardziej wartościowego zawodnika turnieju. Trudno by było wymyślić sobie, a nawet wymarzyć lepszy scenariusz.

Jakub Przybyłkowicz: - Dokładnie. To, co zrobiliśmy na tych mistrzostwach, jest dla nas bardzo cennym zwycięstwem i myślę, że zostanie w naszych głowach bardzo długo.

Mówisz o tym tak spokojnie, jak rutyniarz, a masz ledwie 17 lat. Nie odleciałeś choćby na chwilę?

- Nie, nie było żadnych momentów odlotu. Po prostu każdy się cieszył z tego złotego medalu. Zresztą myślę, że na odlot nie ma czasu, w dodatku trzeba twardo stąpać po ziemi i przede wszystkim być sobą. Niemniej zawsze można się cieszyć z tego wszystkiego i troszkę poświętować.

Co dla ciebie oznaczają te indywidualne wyróżnienia?

- Jest to dla mnie bardzo wartościowe, te nagrody zapamiętam na pewno do końca życia. Jestem bardzo wdzięczny całej drużynie, bo tak naprawdę bez niej to by nie było możliwe, szczególnie na mojej pozycji rozgrywającego. Oni mi w tym wszystkim też pomagali i jestem bardzo zadowolony z tych dwóch nagród. To mi daje, tak po prostu, chęć do dalszej pracy.

Nie ma chyba nic bardziej motywującego niż sukces drużynowy, a ponadto gdy człowiek widzi, że sam też jest doceniany. Jeśli nawet pojawia się zmęczenie, czy chwilowe znużenie, to nadal jest się pełnym energii i werwy.

- Właśnie tak jest. To przede wszystkim motywacja dla zawodnika po takim turnieju. Oczywiście numerem jeden jest złoty medal, ale w połączeniu z nagrodą indywidualną jest dodatkową wartością.

To teraz o kolektywie. Zazwyczaj podczas tego typu turniejów jest moment, który można ocenić jako zwrotny lub przełomowy, dodający zespołowi ekstra wiatru w żagle. Potrafisz wytypować takie spotkanie?

- Hmm... Wydaje mi się, że na pewno istotny był pierwszy mecz z Islandią, która nie była faworytem. Niemniej dwa tygodnie przed turniejem już przygotowywaliśmy się na mecz numer dwa ze Słowenią. To spotkanie wygraliśmy oczywiście 3:0, ale ten rywal naprawdę był faworytem do medalu, zresztą później zajął trzecie miejsce w naszej grupie. Uważam, że właśnie ten pojedynek był takim kluczem do tego, że możemy trochę zdziałać. Zwłaszcza, że Słowenia wygrała u siebie kwalifikacje z bardzo dużą przewagą. W tym momencie nabraliśmy pewności siebie i wiatru w żagle. Później też cenna była wygrana z Włochami, bo zwyciężyć na ich terenie to coś pięknego.

Faktem jest, że tak naprawdę każdy pojedynek ma swoją historię, bo na każdym - zwłaszcza już w fazie pucharowej - podróż może się zakończyć.

- To prawda. Też nie jest łatwo grać trzy mecze pod rząd, czy później dwa mecze z rzędu. Dlatego na przykład po wymagającym meczu z Włochami, gdy przyszedł pojedynek z Finlandią o wejście do czwórki, nie było łatwo zebrać się fizycznie i mentalnie. Natomiast sztab przygotował nas do tego wszystkiego, więc daliśmy radę.

Mówisz o sztabie. Pierwszy trener Jacek Nawrocki to oczywiście bardzo doświadczony, rutynowany szkoleniowiec. Jest osobą, która wydatnie wpływa na to, jakim jesteś siatkarzem i na jakim poziomie zagrałeś w mistrzostwach Europy?

- No tak. Na pewno jestem wdzięczny trenerowi Jackowi, bo zawsze w swoją pracę wkłada całe serducho. I nie ma tak, że on odpuszcza. Zawsze jest z nami, czy ze mną indywidualnie. Jeżeli czegoś potrzebujemy to zawsze trener jest otwarty na współpracę, na pogadanie i jest to naprawdę złoty człowiek (uśmiech).

Spójrzmy szerzej na ostatnie miesiące. W zasadzie pewnie sam mógłbyś powiedzieć, że jesteś jednym z najszczęśliwszych ludzi na ziemi. Najpierw było powołanie od trenera Nikoli Grbicia na zgrupowanie pierwszej reprezentacji, gdzie mając wówczas 16 lat przeszedłeś do historii jako najmłodszy debiutant. Tam też zbierałeś pochlebne oceny, zresztą sam bardzo ten czas doceniałeś. Ty po prostu chyba dodatkowo napędzony przeniosłeś się na swoją grupę wiekową i doładowany przystąpiłeś do ME?

- Wszystko się zgadza. Wiedziałem, że jeszcze nie będę główną postacią w kadrze seniorskiej i wiedziałem, że wrócę do swoich chłopaków z kadry U-18. Wiadomo, wróciłem pełen sił do swojej grupy wiekowej i myślę, że zrobiliśmy jeszcze kawał dobrej roboty. To też nie były łatwe przygotowania, bo mieliśmy ponad miesiąc treningi. Później wylecieliśmy do Włoch na sparingi z Włochami, więc to nie były łatwe przygotowania. Najważniejsze, że to wszystko przetrwaliśmy i wygraliśmy złoty medal.

Mając okazję trenować u trenera Grbicia z polską elitą, jak widziałeś się na tle seniorów? Porównując się do rozgrywających powiedziałbyś, że z racji wieku brakuje ci wszystkiego, czy bardzo wysoko oceniłeś swoje aktualne umiejętności i możliwości?

- Wydaje mi się, że jeszcze dużo mi brakuje do tych wszystkich rozgrywających, którzy tam są. Wiadomo, że trener Nikola mi zaufał i jestem wdzięczny też za to. Byłem na zgrupowaniach, więc to jest dla mnie duże wyróżnienie, ale... Nie chcę powiedzieć czegoś głupiego, ale może jeszcze brakuje mi czasu do rozwoju. Ci zawodnicy są bardziej doświadczeni ode mnie, ale ja chcę się z dnia na dzień przybliżać do nich i stawać coraz lepszym siatkarzem.

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Po wywalczeniu mistrzostwa odebrałeś wiadomości, czy to od trenera Grbicia, czy zawodników?

- Bezpośrednio od trenera nie, ale otrzymałem wiadomość z gratulacjami od kierowniczki drużyny, pani Róży. Poza tym Olek Śliwka wysłał filmik dla całej drużyny oraz dostałem też indywidualne gratulacje.

Wymienisz autorów?

- Maksiu Granieczny, Bartek Lemański, Michał Gierżot, Jakub Kiedos i Błażej Bień. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. W razie czego z góry przepraszam.

Jak będą wyglądały twoje najbliższe miesiące?

- Teraz mamy chwilę odpoczynku, a od połowy sierpnia zaczynamy grę dla reprezentacji U-20 od przygotowań do mistrzostw Europy Wschodniej. Te rozpoczną się na początku października w Armenii. To będzie turniej, który da nam możliwość zakwalifikowania się na przyszłoroczne mistrzostwa Europy U-20.

Czyli chwila na docenienie sukcesu, naładowanie baterii i znów praca na całego.

- Dosłownie tak to będzie wyglądać.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

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