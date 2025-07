Z czasem do drużyny mieli wracać bardziej doświadczeni i ograni siatkarze, ale rzeczywistość zweryfikowała plany. Kadra musi radzić sobie z dużymi problemami - według samego Grbicia największymi, od kiedy jest selekcjonerem . Kłopoty nie omijają reprezentacyjnego ataku. Na tej pozycji Serb ma obecnie tylko jednego w pełni zdrowego zawodnika .

Problemy z atakiem reprezentacji Polski. Uraz Bartosza Kurka to nie wszystko

Oprócz niego, w kadrze na finałową część sezonu mieli znaleźć się Bartosz Kurek i Bartłomiej Bołądź . Kapitan kadry opuścił jednak zgrupowanie w Spale przez problemy z plecami i w Lidze Narodów nie wystąpi - Grbić wierzy, że dołączy do drużyny na mistrzostwa świata . Na ten moment w pełnej dyspozycji nie jest także jeszcze Bołądź, któremu doskwiera kolano .

Nie wiem, jaka będzie sytuacja Bołądzia, do tego problemy ma Kurek. Nie chcę spekulować. Naprawdę mam nadzieję, że wszyscy będziemy zdrowi i siatkarze będą mogli pracować na swoim najwyższym poziomie. I będę mógł decydować o składzie na podstawie formy

Na razie takiego komfortu jednak nie ma i trener musi szukać nowych rozwiązań. A tym jest zmiana pozycji jednego z zawodników. W składzie, który trenuje obecnie pod okiem selekcjonera, jest obecnie aż sześciu przyjmujących. To właśnie jednego z nich Serb zamierza przymierzać do roli atakującego - w takim układzie trenuje Aleksander Śliwka .

"Śliwka może grać na tej pozycji. Po pierwsze, jest leworęczny. Po drugie, bardzo dobrze gra w pozycji jeden. To nasz najlepszy atakujący z tej pozycji . I gra z szybkich piłek. Kewin Sasak i Bartłomiej Bołądź atakują z wyższych, a szybka piłka pozwala zmienić rytm gry. Kiedy wygrywaliśmy Ligę Narodów, tak właśnie było - Bartek Kurek dostawał inne piłki, a Łukasz Kaczmarek atakował z szybszych" - przypomina trener "Biało-Czerwonych".

"Z taktycznego punktu widzenia przestawienie Śliwki na atak może być dla nas dobre. Nie chcę jednak, żeby Olek o tym myślał - po prostu zrobimy wszystko, by jak najlepiej przygotować go na ewentualność gry na tej pozycji. To jednak awaryjna sytuacja, mam nadzieję, że będziemy ich mieć jak najmniej" - kwituje Grbić.