Preferuję system bycia w ciągłym rytmie meczowym. To decyzje trenera, postanowił dać nam trochę więcej wolnego, byśmy skupili się na przygotowaniu do głównych imprez. To jego decyzja, musimy ją uszanować i tyle. Każdy ma indywidualną perspektywę na to wszystko

"Reprezentacje Iranu, Kuby czy Bułgarii są w podobnym zestawieniu, co rok temu. My mamy przemeblowanie w reprezentacji. To na pewno ich mocna strona, z roku na rok mają zgranie, wszystko przepracowane. My się szukamy i to widać na boisku. Robimy, co możemy, staramy się z całych sił, aby gra była widowiskowa dla oka, ale przede wszystkim skuteczna, wystarczała do zwycięstwa" - podkreśla triumfator tegorocznej Ligi Mistrzów.