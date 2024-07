Zero ziarna niepewności. Huber: Będziemy rozliczani z wyniku na igrzyskach

- To, co działo się w ostatnich spotkaniach, w ogóle nie zasiało we mnie ziarna niepokoju . Uważam, że będziemy rozliczani z tego, co osiągniemy na igrzyskach w Paryżu. To ten turniej jest dla nas sprawdzianem, a wszystko do tej pory służyło temu, żeby się przygotować. Moim zdaniem jesteśmy dobrze przygotowani , a najważniejsze, że jesteśmy zdrowi - zapowiada Huber.

- Żyjemy w demokratycznym kraju, każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Ale też każdy musi brać odpowiedzialność za to, co mówi. Dlatego cieszymy się, że jest bardzo dużo opinii, wielu kibiców może zabrać głos, a my naszą grą - mam nadzieję - będziemy w stanie przynieść wszystkim chlubę i radość. Kibicom i całemu krajowi

Norbert Huber: Myślimy, jak mistrzowie olimpijscy

- Myślę, że każdy z nas wie, co to jest za turniej i każdy z nas ma marzenia oraz oczekiwania względem siebie. I też wiemy, że to jest impreza raz na cztery lata, każdy wie co przeszedł i gdzie był w tym całym cyklu. Ja i moi koledzy cieszmy się, że w zdrowiu możemy przystąpić do rywalizacji w tym najważniejszym turnieju - podkreślił Huber, by następnie dodać: - Cóż, przed nami trzy mecze w grupie, a później - daj Boże - trzy mecze w rundzie pucharowej. I zobaczymy, jak daleko to nas zaniesie - z błyskiem w oku spojrzał na mnie mierzący 207 cm wzrostu siatkarz. Po czym wywiązał się między nami krótki "ping-pong", a oto jego zapis: