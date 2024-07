Polscy siatkarze jeszcze nie wyszli na parkiet, a tu takie wieści z Paryża. Wygląda to fatalnie

Reprezentacja Polski na igrzyska olimpijskie udała się z jednym konkretnym celem - sięgnąć po złoto. Podopieczni Nikoli Grbicia uchodzą za największych faworytów do triumfu w Paryżu, a dobrą formę udowodnili w trakcie ostatnich meczów towarzyskich. Zwyciężyli m.in. z USA, Słowenią i Niemcami, jedyną "wpadkę" notując w sparingu z Japonią, przegranym 2:3.

Misja na Paryż - przełamać klątwę igrzysk. Kibice liczą na medal polskich siatkarzy

Kibice wierzą, że biało-czerwonym w stolicy Francji uda się przełamać "klątwę igrzysk" . Choć Polacy są jedną z najbardziej utytułowanych reprezentacji globu, do tej pory tylko raz udało im się sięgnąć na najważniejszej imprezie 4-lecia po medal. W 1976 roku przywieźli z Montrealu złoto. Oczekiwanie na kolejny sukces trwa zatem już od 48 lat.

Grupowymi rywalami reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu będą Włochy, Brazylia i Egipt . Eksperci zgodnie przyznali, że to zdecydowanie najmocniejsza grupa spośród wszystkich trzech.

Ogromny pech gwiazdy Brazylijczyków. Występ na igrzyskach pod znakiem zapytania

Informacja o kontuzji 35-letniego siatkarza obiegła błyskawicznie media i zdążyła dotrzeć już także do sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski. Pech Leala może odbić się na grze Brazylijczyków. W ćwierćfinale Ligi Narodów był jednym z ich najlepszych zawodników w rywalizacji z Polakami. Aż do czasu odniesienia urazu. Co prawda powrócił na parkiet po interwencji sztabu medycznego, ale zdecydowanie już nie w tak groźnej "wersji".