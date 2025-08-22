Polscy siatkarze jak walec. Demolka w pierwszym secie, jest kolejny triumf

Seniorska reprezentacja Polski na zgrupowaniu w Zakopanem szlifuje formę przed mistrzostwami świata, które rozpoczną się 12 września, tymczasem w chińskim Jiangmen ich młodsi koledzy zainaugurowali już walkę na czempionacie do lat 21. "Biało-Czerwoni" prowadzeni przez Piotra Grabana nie bez problemów, ale w pierwszym meczu fazy grupowej pokonali Portoryko i to w trzech setach (3:0).

Nasi kadrowicze nie mieli wiele czasu na odpoczynek, bo kolejne starcie w grupie, z której awans do fazy pucharowej uzyskają cztery z sześciu drużyn, rozegrali w piątek. Ich mecz w grupie B z Koreą rozpoczął się o godz. 8 czasu polskiego, a obie ekipy przystąpiły do starcia z jednym zwycięstwem na koncie, ponieważ azjatycki zespół dzień wcześniej pokonał po tie-breaku Kanadę.

Siatkarskie mistrzostwa świata U21. Polska zagrała z Koreą Południową

Polacy szybko odskoczyli na trzypunktowe prowadzenie - po skutecznym ataku Wojciecha Gajka, który kapitalnie spisał się w starciu z Portoryko i aucie rywali było już 4:1 dla naszych kadrowiczów. Zawodnicy prowadzeni przez Grabana świetnie ustawiali się w obronie i wyprowadzali kontry, dzięki czemu Koreańczycy mieli problem z odrobieniem strat. A gdy dołożyli grę środkiem, po raz pierwszy odskoczyli na cztery "oczka" (7:3).

Koreańczycy z kolei kilkukrotnie próbowali obijać blok Polaków, ale kończyło się autowymi atakami, przez co przewaga naszych zawodników rosła, w pewnym momencie wyniosła sześć punktów (13:7). Po naszej stronie dobrze funkcjonowała gra po prawej flance, ponownie dobrze spisywał się Gajek, a "Biało-Czerwoni" ostatecznie wygrali seta 25:16.

Drugi set od początku miał inny przebieg. Tym razem to Koreańczycy jako pierwsi odskoczyli na trzy punkty przewagi (8:5). Podopiecznym Grabana w końcu udało się doprowadzić do wyrównania (10:10), a następnie do zaciętej końcówki. "Biało-Czerwoni" po raz pierwszy w partii objęli dwupunktowe prowadzenie (18:16), Jakub Jurczyk dwoił się i troił w obronie, ale rywale wygrali kolejną akcję, co zwiastowało jeszcze większe emocje w końcówce.

Wtedy ponownie do głosu doszedł Gajek - 19-letni atakujący najpierw efektownie skończył atak, po chwili zdobył punkt bezpośrednio z zagrywki i było już 22:19. A gdy jego koledzy skutecznie zagrali blokiem, mieliśmy już cztery punkty przewagi. Finalnie set zakończył się zwycięstwem 25:21 Polaków.

"Biało-Czerwonym" nie pozostało nic innego, jak w kolejnej odsłonie spotkania pójść za ciosem. I chociaż początkowo Polacy i Koreańczycy grali punkt za punkt, to przewaga podopiecznych Grabana zaczęła się coraz wyraźniej zarysowywać. Aż po raz pierwszy w secie urosła do czterech punktów (9:5).

Nasi reprezentanci popełniali błędy w zagrywce, przez co "dostarczali" kolejne punkty rywalom i nie byli w stanie jeszcze bardziej powiększyć przewagi. Wciąż jednak trzymali Koreańczyków na dystans, po ataku ze środka było 17:13 dla Polaków i stało się jasne, że zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. "Biało-Czerwoni" zgodnie z oczekiwaniami je przypieczętowali, wygrywając seta 25:20, a cały mecz 3:0 (25:16, 25:19, 25:20).

Polacy kolejny mecz fazy grupowej rozegrają w sobotę 23 sierpnia, kiedy to o godz. 8 czasu polskiego zmierzą się z Kanadą. Później czekają ich jeszcze spotkania z Kazachstanem (25 sierpnia) i Iranem (26 sierpnia).

Sebastian Świderski: Po zmianach FIVB ten turniej będzie zaczynał się w fazie pucharowej Polsat Sport Polsat Sport

Wojciech Gajek (z prawej) w reprezentacji Polski do lat 21 volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski U-21 CEV.eu materiały prasowe

Reprezentacja Polski siatkarzy U-21 CEV.eu materiały prasowe