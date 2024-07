Polscy siatkarze idą jak burza, zagrają w półfinale. Jest też zła wiadomość, to z nimi się zmierzą

Reprezentacja Polski zapewniła już sobie awans do półfinału siatkarskich mistrzostw Europy do lat 18, a w czwartkowy wieczór rozegra ostatni mecz fazy grupowej. Jeszcze przed spotkaniem "Biało-Czerwonych" z Bułgarią stało się jasne, która drużyna będzie rywalem ekipy Jacka Nawrockiego w bitwie o finał. Niestety, to dla Polaków zła wiadomość - zmierzą się bowiem z ekipą, która podczas turnieju nie przegrała jeszcze meczu.