Reprezentacja Polski przed mistrzostwami świata do lat 21 rozgrywanymi w chińskim Jiangmen była wymieniana jako jeden z faworytów do medalu i od początku czempionatu potwierdza te aspiracje. Drużyna prowadzona przez Piotra Grabana wprawdzie musi radzić sobie bez takich gwiazd jak Jakub Nowak czy Maksymilian Granieczny, którzy przebywają na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji, ale i tak idą jak burza - "Biało-Czerwoni" zmagania w grupie C rozpoczęli od wygranej 3:0 z Portoryko, później w takim samym stosunku pokonali Koreę Południową, a w ostatniej kolejce również bez straty seta odprawili Kanadyjczyków.

"Wiedzieliśmy, że nasz sobotni rywal Kanada jest przeciwnikiem nieobliczalnym, dobre momenty może przeplatać słabszymi i tak też się stało. Nie zaczęliśmy dobrze tego spotkania. Im wychodziła zagrywka, grali momentami dobrze. My mieliśmy słabsze przyjęcie i oni prowadzili. Pod koniec poprawiliśmy naszą dyspozycję i wygraliśmy swoją spokojną grą" - komentował później Graban cytowany przez pzps.pl.

Polacy pierwsze trzy mecze grali bez dnia przerwy, ta nadeszła dopiero w niedzielę. Graban po meczu z Kanadą zapowiedział, że jego podopieczni dostaną czas na odpoczynek, ale będą też trenowali. Już w poniedziałek o godz. 8 czasu polskiego czekało ich bowiem kolejne wyzwanie, a mianowicie mecz z Kazachstanem, który miał na swoim koncie jedno zwycięstwo (3:0 z Portoryko) i dwie porażki (1:3 z Iranem i 2:3 z Kanadą).

Mistrzostwa świata siatkarzy do lat 21. Polska znowu wygrywa

Początek poniedziałkowego spotkania był wyrównany, gra toczyła się punkt za punkt. Jako pierwsi dwa "oczka" przewagi wypracowali "Biało-Czerwoni" - najpierw atak świetnie wykończył Wojciech Gajek, po chwili blokiem został zatrzymany Vladislav Mastikhin i było 10:8. Przewaga Polaków szybko rosła, ale gdy w polu zagrywki stanął Klim Ryukhov, zmalała do jednego punktu (13:12).

Z akcji na akcję rozkręcał się Gajek, który notabene kapitalnie spisuje się od początku turnieju. 19-letni atakujący powiększył przewagę "Biało-Czerwonych", a ci pewnie zmierzali do zwycięstwa w secie. Ostatecznie wygrali go 25:21, w czym duża zasługa wspomnianego Gajka, który wywalczył 10 punktów.

Druga partia początkowo układała się podobnie, jak pierwsza odsłona meczu. Gra toczyła się punkt za punkt aż do momentu, gdy to Kazachowie wypracowali dwa punkty przewagi (13:11). Rywale przejęli kontrolę nad wydarzeniami na boisku, z kolei naszym kadrowiczom nie pozostało nic innego, jak spróbować odrobić straty. I ta sztuka się udała - najpierw doprowadzili do remisu, później dzięki serii kapitalnych zagrywek Bartłomieja Potrykusa objęli prowadzenie na 21:20, aż "dobili" przeciwników, wygrywając finalnie 25:21.

Polacy w trzecim secie szybko odskoczyli na dwa punkty - najpierw popracowali blokiem, po chwili jeden z rywali zaatakował w aut i tablica wyników pokazała rezultat 4:2. Przez długi czas "Biało-Czerwoni" utrzymywali się na prowadzeniu, ale roztrwonili wypracowaną zaliczkę, rywalom udało się doprowadzić do remisu (12:12). Wówczas Graban poprosił o przerwę, by spróbować wytrącić Kazachów z rytmu gry.

Polskim siatkarzom w trzecim secie nie pomagał już Gajek, którego w ataku zastąpił Igor Rybak. Mimo to nasi kadrowicze nie mieli dużych problemów z punktowaniem, aż w końcu wypracowali dwa punkty przewagi (18:16) dzięki świetnej grze blokiem. Kazachowie jednak nie odpuszczali, ryzykowali zagrywką, dokładali skuteczne akcje ze środka i robili wszystko, by odwrócić losy seta. Nasi jednak też próbowali grania z tzw. krótkiej, po ataku Macieja Maciejewskiego po świetnej wystawie od Bartłomieja Bienia było 21:19 dla "Biało-Czerwonych". A kilka minut później podopieczni Grabana postawili "kropkę nad i" wygrywając 25:22, a cały mecz 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).

Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 podczas mistrzostw świata volleyballworld.com materiały prasowe

Reprezentacja Polski siatkarzy U-21 CEV.eu materiały prasowe

Wojciech Gajek (z prawej) w reprezentacji Polski do lat 21 volleyballworld.com materiały prasowe