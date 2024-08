Bartosz Łosiak: Niemcy nas dopadli, byli zdecydowanie lepsi

Dzisiaj na Polach Marsowych w stolicy Francji, na tymczasowo zbudowanym boisku z widokiem na wieżę Eiffla, mierzyli się swoi nie tyle dobrzy, co bardzo dobrzy znajomi. - Krążą takie plotki, że w naszych meczach z Niemcami włączają dodatkową nutkę rywalizacji, choć ja tego tak nie czuję, chłopaki chyba też. Choć akurat z tą parą może jest trochę inaczej ze względu na to, że gramy z nimi najwięcej na tourze. Do tej pory rozegraliśmy z nimi dziewięć spotkań, z żadną inną aż tyle. Do tej pory mieliśmy bilans 6:2, który teraz nieznacznie został popsuty - powiedział nam Grzegorz Klimek, trener reprezentacji.