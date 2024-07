Polscy siatkarze byli już pod ścianą. Kapitalny powrót, Niemcy bezradni

- Mamy plan. Nie będziemy grać na sto procent w tym turnieju, bo byłoby na to bardzo wcześnie - podkreślał trener Nikola Grbić przed rozpoczęciem Memoriału Wagnera . A w sobotę rano zadysponował jeszcze drużynie zajęcia na siłowni. Przez dwa sety sobotniego spotkania polscy siatkarze byli bardzo daleko od optymalnej formy . Zryw nastąpił w trzeciej partii, która zupełnie odmieniła losy spotkania.

W szóstce reprezentacji Polski na sobotni mecz pojawiło się trzech nowych zawodników. Szansę dostali Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski i Jakub Popiwczak . Ten ostatni, libero, nie znalazł się w kadrze na igrzyska olimpijskie, ale zgodził się zostać na zgrupowaniu i pomagać drużynie w przygotowaniach do turnieju w Paryżu. W pierwszych akcjach błyszczeli jednak przede wszystkim blokujący - najpierw dwa punkty przy siatce zdobyli "Biało-Czerwoni", po chwili odpowiedzieli goście.

Polscy siatkarze zaczęli jednak popełniać błędy i przy stanie 8:11 Grbić poprosił o przerwę . Ale kiedy ataków nie kończył Kamil Semeniuk , straty zwiększyły się do pięciu punktów. Dopiero przed końcem seta gospodarze zaczęli gonić Niemców przy zagrywkach wprowadzonego z rezerwy Łukasza Kaczmarka . Ale rywale nie oddali prowadzenia, w końcówce zaskoczyli serwisami Śliwkę i wygrali 25:20.

Nikola Grbić szukał zmian. Polską drużynę na dobre rozruszał Grzegorz Łomacz

Również Niemcy przystąpili do sobotniego spotkania ze zmianami w składzie. W ich przypadku szóstka na mecz z Polską wydawała się jednak mocniejsza niż ta, która na otwarcie Memoriału Wagnera przegrała po tie-breaku ze Słowenią . Przede wszystkim w składzie znalazł się doświadczony atakujący Georg Grozer .

Trener polskiej drużyny zaczął szukać zmian. Na boisku pojawili się Mateusz Bieniek i Tomasz Fornal. Przy zagrywkach tego pierwszego udało się doprowadzić do wyniku 17:18, po sprytnych serwisach drugiego - do remisu 21:21. To było jednak tylko kilka lepszych minut polskiej drużyny. Końcówkę lepiej rozegrali Niemcy, w ostatniej akcji na ich blok nadział się Śliwka.