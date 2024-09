Polscy siatkarze byli już na kolanach, a tu nagły zwrot. Konieczny był tie-break

Siatkarskie mistrzostwa Europy do lat 20, podczas których tytułu bronią Włosi (notabene dwa lata temu w finale pokonali Polaków), rozpoczęły się 26 sierpnia. "Biało-Czerwoni", którzy trafili do grupy I swoje mecze rozgrywają w Serbii, gdzie na inaugurację turnieju ulegli Turkom . Taki "falstart" sprawił, że nasi kadrowicze od razu skomplikowali sobie sytuację w walce o awans do półfinału.