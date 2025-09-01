Polscy siatkarze kapitalnie rozpoczęli mistrzostwa świata do lat 21, bo wygrali cztery pierwsze mecze fazy grupowej, ogrywając Portoryko, Koreę Południową, Kanadę i Kazachstan bez straty seta. Podopiecznych Piotra Grabana ograli dopiero siatkarze z Iranu, którzy na zakończenie zmagań w grupie B wygrali 3:1. Taki wynik nie był niespodzianką, bo Persowie do turnieju przystąpili jako obrońcy tytułu i jedni z faworytów do złota.

"Biało-Czerwoni" następnie w 1/8 finału poradzili sobie z Ukraińcami (3:1), a w ćwierćfinale trafili na Czechów. Szansy na awans do strefy medalowej nie wykorzystali, w kluczowych momentach popełniali proste błędy, a finalnie przegrali po zaciętej walce w czwartej partii (1:3). Pozostała im walka o jak najwyższe miejsce - ostatecznie Polacy po zwycięstwie nad Kubą i porażce z Francją zostali sklasyfikowani na szóstej pozycji.

Wojciech Gajek w czołówce najskuteczniejszych siatkarzy

Polscy siatkarze zakończyli turniej poza podium, ale z chińskiego Jiangmen wyjadą z bagażem doświadczeń, który może zaprocentować w przyszłości. Zwłaszcza że kilku z nich podczas czempionatu potwierdziło, że dysponuje dużym potencjałem. Szczególnie wyróżniał się Wojciech Gajek, który był motorem napędowym naszej drużyny.

19-letni atakujący w dziewięciu spotkaniach wywalczył 170 punktów i znalazł się na podium najskuteczniejszych zawodników turnieju, ustępując jedynie Danielowi Martinezowi Camposowi z Kuby (225 punktów) i Fausto Diazowi z Argentyny (174). Filar kadry Grabana najlepiej spisał się w meczach z Ukrainą i Czechami, kiedy to zdobywał po 28 "oczek". Co więcej, został sklasyfikowany na piątym miejscu najlepszych atakujących - bezpośrednio z ataku zdobył 138 punktów, popełnił 36 błędów przy 244 próbach.

Drugim najskuteczniejszym zawodnikiem w polskiej drużynie był Michał Grzyb, który w sumie dołożył 71 punktów - to dało mu 42. miejsce w zestawieniu najlepiej punktujących siatkarzy turnieju.

Co ciekawe, Gajek znalazł się nie tylko w czołówce najlepiej punktujących i najlepiej atakujących zawodników, ale też błyszczał w grze blokiem. Zdobył tym elementem aż 23 punktów, co dało mu szóste miejsce w oficjalnym zestawieniu ex aequo z Czechem Stepanem Svobodą. Jest też dziesiąty w klasyfikacji serwujących (dziewięć punktów bezpośrednio z zagrywki). Poza nim w czołowej dziesiątce jednego z rankingów znalazł się jeszcze inny Polak - Błażej Bień, który pod nieobecność kontuzjowanego Mateusza Kowalczyka został naszym podstawowym rozgrywającym, zajął ósmą lokatę w gronie zawodników występujących na tej pozycji.

Złoto siatkarskich mistrzostw świata do lat 21 wywalczyli reprezentanci Iranu, którzy w finale pokonali 3:1 Włochów. Brąz po ograniu Czechów zdobyli z kolei Amerykanie.

Wojciech Gajek (z lewej) w barwach reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Wojciech Gajek (z prawej) w reprezentacji Polski do lat 21 volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 volleyball world materiały prasowe