Polak rzucił siatkarski świat na kolana. Show na mistrzostwach, znalazł się na podium
Polscy siatkarze mistrzostwa świata do lat 21 zakończyli poza strefą medalową, chociaż do pewnego momentu wygrywali mecz za meczem. "Biało-Czerwoni" ostatecznie zajęli szóste miejsce, złoto wywalczyli z kolei Irańczycy, którzy wcześniej wygrali z ekipą Piotra Grabana. Trener mimo niepowodzeń w Chinach ma jednak powody do zadowolenia, bo kilku jego podopiecznych błysnęło podczas turnieju. A jeden z nich zameldował się na podium prestiżowego zestawienia, wręcz rzucając siatkarski świat na kolana. Błysnął bowiem także w kilku innych rankingach.
Polscy siatkarze kapitalnie rozpoczęli mistrzostwa świata do lat 21, bo wygrali cztery pierwsze mecze fazy grupowej, ogrywając Portoryko, Koreę Południową, Kanadę i Kazachstan bez straty seta. Podopiecznych Piotra Grabana ograli dopiero siatkarze z Iranu, którzy na zakończenie zmagań w grupie B wygrali 3:1. Taki wynik nie był niespodzianką, bo Persowie do turnieju przystąpili jako obrońcy tytułu i jedni z faworytów do złota.
"Biało-Czerwoni" następnie w 1/8 finału poradzili sobie z Ukraińcami (3:1), a w ćwierćfinale trafili na Czechów. Szansy na awans do strefy medalowej nie wykorzystali, w kluczowych momentach popełniali proste błędy, a finalnie przegrali po zaciętej walce w czwartej partii (1:3). Pozostała im walka o jak najwyższe miejsce - ostatecznie Polacy po zwycięstwie nad Kubą i porażce z Francją zostali sklasyfikowani na szóstej pozycji.
Wojciech Gajek w czołówce najskuteczniejszych siatkarzy
Polscy siatkarze zakończyli turniej poza podium, ale z chińskiego Jiangmen wyjadą z bagażem doświadczeń, który może zaprocentować w przyszłości. Zwłaszcza że kilku z nich podczas czempionatu potwierdziło, że dysponuje dużym potencjałem. Szczególnie wyróżniał się Wojciech Gajek, który był motorem napędowym naszej drużyny.
19-letni atakujący w dziewięciu spotkaniach wywalczył 170 punktów i znalazł się na podium najskuteczniejszych zawodników turnieju, ustępując jedynie Danielowi Martinezowi Camposowi z Kuby (225 punktów) i Fausto Diazowi z Argentyny (174). Filar kadry Grabana najlepiej spisał się w meczach z Ukrainą i Czechami, kiedy to zdobywał po 28 "oczek". Co więcej, został sklasyfikowany na piątym miejscu najlepszych atakujących - bezpośrednio z ataku zdobył 138 punktów, popełnił 36 błędów przy 244 próbach.
Drugim najskuteczniejszym zawodnikiem w polskiej drużynie był Michał Grzyb, który w sumie dołożył 71 punktów - to dało mu 42. miejsce w zestawieniu najlepiej punktujących siatkarzy turnieju.
Co ciekawe, Gajek znalazł się nie tylko w czołówce najlepiej punktujących i najlepiej atakujących zawodników, ale też błyszczał w grze blokiem. Zdobył tym elementem aż 23 punktów, co dało mu szóste miejsce w oficjalnym zestawieniu ex aequo z Czechem Stepanem Svobodą. Jest też dziesiąty w klasyfikacji serwujących (dziewięć punktów bezpośrednio z zagrywki). Poza nim w czołowej dziesiątce jednego z rankingów znalazł się jeszcze inny Polak - Błażej Bień, który pod nieobecność kontuzjowanego Mateusza Kowalczyka został naszym podstawowym rozgrywającym, zajął ósmą lokatę w gronie zawodników występujących na tej pozycji.
Złoto siatkarskich mistrzostw świata do lat 21 wywalczyli reprezentanci Iranu, którzy w finale pokonali 3:1 Włochów. Brąz po ograniu Czechów zdobyli z kolei Amerykanie.