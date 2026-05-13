Dawid Konarski to postać, której nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi siatkówki w naszym kraju - czy to w wydaniu klubowym, czy reprezentacyjnym. 36-latek rozegrał 161 meczów w barwach naszej kadry i przed wiele lat - z krótką przerwą na zaliczenie tureckiej przygody - zachwycał swoją grą na parkietach Plus Ligi, grając między innymi dla Resovii, ZAKSY Kędzierzyn Koźle czy Jastrzębskiego Węgla.

Ostatnim polskim klubem w przepastnym CV Dawida Konarskiego jest - obecnie - PGE Skra Bełchatów, z której niespodziewanie odszedł w 2024 roku, choć był na dobrej drodze do tego, by przedłużyć swój pobyt w klubie.

- Kontrakt nie został ostatecznie podpisany. Mimo tego, że rozmowy z klubem trwały około dwóch miesięcy i były to najdłuższe negocjacje odnośnie do przedłużenia umowy w mojej karierze, finalnie nie doszliśmy do porozumienia. W skrócie - po długich rozmowach podpisałem prekontrakt. Klub tego nie zrobił mimo że to on stworzył dokument, a ja nie zmieniłem w nim nawet przecinka - opowiadał sam zainteresowany na łamach portalu Sport.tvp.pl, zdradzając kulisy tamtych zdarzeń.

Polski siatkarz spotkał Cristiano Ronaldo. "Dostęp praktycznie niemożliwy"

I tak polski siatkarz trafił do Arabii Saudyjskiej, a konkretnie do ekipy Al-Nassr VC. A ta ekipa przywołuje wśród fanów sportu jednoznaczne skojarzenie, kierując myśli w stronę Cristiano Ronaldo.

Jak opowiadał po swoim transferze na kanale "Siatkarskie Ligi" Dawid Konarski, siatkarze oraz piłkarze saudyjskiego klubu z siedzibą w Rijadzie dzielili wspólnie parking w klubowych budynkach, z którego każdy udawał się później w swoją stronę. Sam jednak nie odczuwał presji, by koniecznie spotkać portugalską ikonę futbolu.

- Ja nie jestem z tych, co będzie go ścigał, żeby koniecznie się zobaczyć. Ta szansa byłaby w zasadzie codziennie, bo mamy wspólny parking na samochody. (...) Nie chcę czatować. Może będzie okazja, bo jest to piłkarz wielkiego formatu i ikona piłki nożnej, goniąca i mająca wszelkie rekordy - opowiadał 36-latek jeszcze rok temu.

Ostatecznie jednak miał okazję, by natknąć się na Cristiano Ronaldo, o czym opowiedział ostatnio w "Magazynie #7Strefa" podczas wizyty w studiu Polsatu Sport.

- Podejrzewam, że ty z poprzedniego sezonu zapamiętałeś spotkanie z Cristiano Ronaldo? - zagadnął naszego siatkarza Marek Magiera.

Na pewno ja zapamiętałem bardziej, niż on. Myślę, że on nie zwrócił uwagi na to, że jestem gdzieś na trybunach czy na klubowym parkingu. W zeszłym roku akurat ja wchodziłem na swój trening w prawo, on na swój w lewo. Ale dostęp do niego jest niemożliwy praktycznie, cały czas dwójka ochroniarzy przy nim

Zaznaczył przy tym jednak, że sam zachował się normalnie, jak gdyby nigdy nic, nie próbując za wszelką cenę zbliżyć się do CR7. - Ja też tam pojechałem robić swoją robotę, więc nie byłem z tych, którzy polowali na fotkę czy jakiś autograf, a były takie osoby w klubie. On robi swoje, ja robię swoje. Fajnie było zobaczyć taką ikonę na żywo - stwierdził.

Żyjąc "w cieniu Cristiano Ronaldo" 31-latek mógł jednak zauważyć skalę zainteresowania jego osobą. - W odniesieniu do siatkówki nie znajdziemy takiego gracza. Wilfredo Leon generuje u nas jakieś poruszenie czy w ostatnich latach Tomek Fornal, gdy on stał się gorącym tematem. To jest skala tak globalna, że my chyba nie zdajemy sobie z tego sprawy - przyznał wprost Dawid Konarski, który wciąż gra w Arabii Saudyjskiej, lecz latem minionego roku zmienił ekipę Al-Nassr na Al-Ahli.

