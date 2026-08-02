Finałowy turniej tegorocznej Ligi Narodów ułożył się znakomicie dla reprezentacji Polski. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczęli od triumfu 3:1 nad Ukrainą w ćwierćfinałowym spotkaniu. Dla "biało-czerwonych" była to jednak dopiero rozgrzewka. Polacy w sobotę dali prawdziwe show, rozbijając 3:0 reprezentację Słowenii - późniejszych brązowych medalistów całego turnieju.

Ostatnim wyzwaniem dla Polaków była finałowa potyczka z Amerykanami. Przybysze zza oceanu w drugim z sobotnich półfinałów spisali się znakomicie, wygrywając z dotychczas niepokonanymi przez cały cykl Japończykami. To zapewniało nam ogrom emocji, których oczywiście nie zabrakło.

Polacy lepsi od USA w finale Ligi Narodów. To nie koniec. Jest komunikat FIVB

Polacy triumfatorami tegorocznej Ligi Narodów. Możdżonek nie ukrywał radości

Finał rozpoczął się korzystnie dla Polaków, którzy w pierwszej partii wygrali z USA wynikiem 25:21. Dwa kolejne sety ułożyły się lepiej dla Amerykanów, którzy po grze na przewagi wyszli na prowadzenie 2:1.

W czwartej partii sytuacja cały czas znajdowała się na ostrzu noża. Przez całego seta "biało-czerwoni" nie byli w stanie osiągnąć więcej niż dwóch punktów przewagi. W ostatecznym rozrachunku to wystarczyło i doprowadziło do tie-breaka. W nim oglądaliśmy już prawdziwy popis Polaków. Drużyna Grbicia w końcowych fragmentach grała fantastycznie blokiem, co finalnie dało im drugi z rzędu triumf w całej Lidze Narodów.

Radości po ostatniej piłce finału nie ukrywał m.in. Marcin Możdżonek. Mistrz świata z 2014 roku, aktualnie będący doradcą prezydenta Karola Nawrockiego w krótkim, aczkolwiek bardzo wymownym wpisie pogratulował swoim kolegom kolejnego ogromnego sukcesu. Wystarczyło mu tylko jedno, aczkolwiek bardzo wymowne słowo.

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Tegoroczne rozgrywki Ligi Narodów były jedynie przedsmakiem emocji, które czekają nas już za niewiele ponad miesiąc. Na mistrzostwach Europy Polacy będą bronili złotych medali wywalczonych przed czterema laty. Stawka czempionatu jest jednak znacznie wyższa - tytuł najlepszej drużyny w Europie przyznaje bezpośredni awans na Igrzyska Olimpijskie, które w 2028 roku odbędą się w Los Angeles.





Ceremonia wręczenia brązowych medali Ligi Narodów siatkarzy 2026. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport