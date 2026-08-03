Reprezentacja Polski do finałów Ligi Narodów w chińskim Ningbo przystępowała w roli faworytów do końcowego triumfu, a co za tym idzie, obrony tytułu. Jasne było jednak, że przed siatkarzami Nikoli Grbicia wielkie wyzwanie i do osiągnięcia celu potrzebny będzie ogromny wysiłek.

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Doskonale udowodnił to finał rozgrywek. W tym Polacy mierzyli się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Siatkarze Nikoli Grbicia byli faworytem tej rywalizacji, tym bardziej, że kilkanaście dni wcześniej na amerykańskiej ziemi rozbili gospodarzy 3:0, nie dając im żadnych szans.

Lot Polaków opóźniony. Kibice muszą uzbroić się w cierpliwość

Finał był jednak zupełnie inny. Na całe szczęście końcowe rozstrzygnięcie takie samo. Biało-Czerwoni po niezwykle emocjonującej batalii wygrali po tie-breaku 3:2 i ostatecznie obronili tytuł. Dzień później mieli wylecieć z Ningbo do Pekinu, aby ostatecznie we wtorek rano wylądować w Warszawie.

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Pierwotny plan zakładał, że siatkarze w stolicy będą około 7:30. Jak się jednak okazuje, pojawiły się komplikacje, które sprawiają, że ta godzina już jest raczej nieaktualna. "Z powodu dużego opóźnienia lotu naszych siatkarzy z Ningbo do Pekinu możliwe jest niestety znaczne opóźnienie ich przylotu do Polski, mogące w ostateczności przeszkodzić w zaplanowanym powitaniu" - przekazano w komunikacie prasowym.

O dalszych konsekwencjach takiego opóźnienia PZPS ma informować. Wiadomo jednak, że zakładany wcześniej plan nie zostanie zrealizowany. Kibice będą musieli się więc uzbroić w cierpliwość.

Kamil Semeniuk volleyballworld.com materiały prasowe





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