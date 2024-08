Polacy zagrają o złoty medal. Już wszystko jasne, kluczowa informacja przed finałem

Polscy siatkarze po absolutnie dramatycznym meczu pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych i awansowali do wielkiego finału turnieju olimpijskiego w Paryżu. Wiadomo już, że zakończą go z medalem - po ostatnim spotkaniu dowiemy się tylko, jakiego będzie on kruszcu. Kiedy dokładnie podopieczni Nikoli Grbicia powalczą o upragniony złoty medal igrzysk w Paryżu? Szczegóły są już znane.