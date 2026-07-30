Polacy zagrają o miliony. Stawka w finałach Ligi Narodów jest gigantyczna

Reprezentacja Polski w ostatnich latach przyzwyczaiła do tego, że z turniejów Ligi Narodów wraca z trofeami. Biało-Czerwoni tylko raz zakończyli rywalizację poza podium. Miało to miejsce w pierwszej edycji po zmianie formatu z Ligi Światowej. Od 2019 roku Polacy zawsze zdobywali medale.

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To oczywiście wiązało się z odpowiednimi gratyfikacjami finansowymi. W tym roku Biało-Czerwoni powalczą o coś co nie udało im się nigdy - obronę tytułu w Lidze Narodów. Wydaje się, że podopieczni Nikoli Grbicia są faworytami do końcowego triumfu, szczególnie przy problemach rywali.

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Ubiegłoroczna edycja zakończyła się dla Polaków w sposób absolutnie spektakularny. Biało-Czerwoni na finały przyjeżdżali z pewnymi wątpliwościami. Tych nie było jednak widać na parkiecie. Polacy wygrali wszystkie mecze i nie stracili w tym czasie nawet jednego seta.

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Walka o obronę tytułu rozpocznie się dla Grbicia i jego siatkarzy już w czwartek 30 lipca. Oprócz nagród w postaci pucharu i medali na szali leżeć będą gigantyczne pieniądze. FIVB za wygraną w turnieju przewidziała wypłatę w wysokości miliona dolarów, co przekłada się na niespełna cztery miliony złotych.

Porażka w finale oznaczać będzie nagrodę o połowę mniejszą, a więc 500 tysięcy dolarów, co daje niecałe dwa miliony złotych. Z kolei zajęcie trzeciego miejsca gwarantuje gratyfikację finansową w wysokości 300 tysięcy dolarów, a więc około 1,2 miliona złotych. Polacy walkę o te pieniądze rozpoczną od spotkania z Ukrainą.

Nikola Grbić Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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