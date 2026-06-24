Polacy z problemami, 1:3 w Gliwicach. Niemcy świętowali. To był dopiero początek

Dwie porażki i dwa zwycięstwa - takim bilansem zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach siatkarze reprezentacji Polski. Kadra Nikoli Grbicia po powrocie do kraju trenowała i szykowała się do drugiego turnieju - w Gliwicach. Co więcej, w gronie powołanych na te zmagania znalazło się sporo gwiazd.

"Biało-Czerwoni" przed własną publicznością zmierzą się odpowiednio z Belgią, Turcją, Niemcami oraz Argentyną. Wydaje się, że wobec niżej notowanych rywali obowiązkiem jest wywalczenie kompletu punktów i kompletu zwycięstw. Niemniej jednak bardzo ciekawie zapowiada się starcie z Niemcami.

Z tą drużyną Polacy mierzyli się w ostatnich latach bardzo rzadko, a ostatni raz w 2025 roku...we właśnie Gliwicach. Wówczas nasi reprezentanci zagrali spotkanie towarzyskie w ramach Silesia Cup na początku sezonu 2025. Wicemistrzowie olimpijscy byli wtedy w dość eksperymentalnym składzie, natomiast rywale byli bez Michała Winiarskiego (prowadził wtedy Niemców).

I to było widać. Pierwsze dwa sety przegrali - najpierw 24:26, a następnie 22:25. Odpowiedzieli tylko raz, w trzeciej partii zwyciężając ją do 17. W czwartej partii natomiast ulegli po grze na przewagi 28:30, przez co przegrali cały mecz 1:3.

Grbić nie krył po meczu. "Muszą lepiej zrozumieć"

Po zakończeniu rywalizacji Serb wypowiedział się ws. gry rozgrywających, bowiem wtedy za grę odpowiadali Łukasz Kozub i Jan Firlej. Wówczas zapowiadał, że czeka ich wiele pracy, a z czasem jego ekipa będzie grać tylko lepiej. I tak było.

- Jest postęp, choć zmieniam ich cały czas i muszą się dopasowywać, bo przecież piłki dla Kewina Sasaka nie są takie same, jak dla Aleksieja Nasewicza. Muszą lepiej zrozumieć charakterystykę środkowych i tak dalej. Potrzebujemy czasu. Z czasem będziemy coraz lepsi - przekazywał.

Finalnie "Biało-Czerwoni" zakończyli sezon 2025 ze złotem VNL, a również brązowym medalem mistrzostw świata. Tym razem spotkanie z Niemcami będzie jednak o stawkę, więc należy trzymać kciuki, że spiszą się znacznie lepiej, niż w poprzednim roku.

Polscy siatkarze SHERWIN VARDELEON AFP

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News

Siatkarze reprezentacji Niemiec volleyballworld.com materiały prasowe





Artur Szalpuk: Zależy mi na naszej dobrej grze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport