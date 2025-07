Polacy z kolejnym thrillerem w meczu mistrzostw świata. Decydował tie-break

W wyśmienity sposób z aktualnie trwającymi mistrzostwami świata U-19 przywitała się reprezentacja Polski. Młodzi siatkarze zafundowali kibicom prawdziwy thriller, bowiem pokonali Włochów 3:2 całkowicie odwracając losy decydującego seta, z 2:9 na 20:18. W dobrych humorach przystąpili w kolejnego starcia. W piątek rano rywalem był Iran, który dzień wcześniej uległ 2:3 Hiszpanom.

Spotkanie zapowiadało się na bardzo wyrównane, co potwierdziły pierwsze punkty otwierającej partii. Ani jedna, ani druga drużyna nie potrafiła znaleźć sposobu na przeciwników, co skutkowało grą punkt za punkt. Tablica wyników wskazywała 5:5. Polacy próbowali utrudnić grę przeciwnikom grając odważnie i agresywnie, lecz bez skutku. W pewnym momencie na prowadzenie 15:13 wyszedł jednak Iran, co rozpoczęło ich prawdziwą dominację.

Prowadzili 18:13, a chwilę później już 22:14. Wtedy stało się pewnym, że tej partii już nie oddadzą. Zawodnicy Jacka Nawrockiego jednak się nie poddali i ze stanu 24:16 doprowadzili do 24:22. Irańczycy w końcu zdołali zamknąć partię i wygrali do 22.

Set drugi to już popis Irańczyków. Na boisko po przerwie pojawili się z niesamowitą energią. Doskonale prezentowali się na zagrywce, gdzie wielokrotnie problemy mieli "Biało-Czerwoni" oraz świetnie spisywali się w defensywie, co pozwoliło im prowadzić 7:3. Swoją dyspozycję udowadniali każdą kolejną akcją, gdyż w pewnym momencie wynik wskazywał aż 16:8. Przewagi tym razem nie roztrwonili i wygrali 25:14.

Polacy wrócili, zaskakujące losy spotkania

Kolejna odsłona meczu okazała się być zupełnie inna, niż te poprzednie. Polacy od razu narzucili rywalom swój rytm, dzięki czemu wygrywali 6:2. Nasi siatkarze cały czas kontrolowali przebieg seta, a Iran nie mógł się zbliżyć na mniej, niż dwa punkty. "Biało-Czerwoni" świetnie wykorzystywali swoje szanse, co przyczyniło się do aż sześciu "oczek" przewagi i prowadzenia 18:12. Jakiś czas później Nawrocki i jego zawodnicy mogli się cieszyć z doprowadzenia do czwartego seta, 25:17.

Czwarty set znów w całkowicie przebiegał pod dyktando reprezentacji Polski. Drużyna od razu wyszła na trzypunktowe prowadzenie, było 7:4. W pewnym momencie tablica wyników wskazywała aż 15:7, co jasno wróżyło drugiego z rzędu tie-breaka zarówno dla Polski, jak i Iranu. "Biało-Czerwoni" wygrali partię do 14.

Tie-break dla Iranu, siatkarze dopięli swego

Początek tie-breaka bliźniaczo przypominał pierwszą partię, a w zasadzie jej pierwszą część, zawodnicy ponownie grali punkt za punkt. Iran jednak prowadził 5:3, co znacznie poprawiało ich sytuację. Swoje prowadzenie zwiększyli poprzez świetny blok, przez co było 9:5.

Polacy jednak nie mieli zamiaru się poddać i starali się zmniejszyć stratę, dzięki czemu było tylko 9:8. Niestety dla nich Iran wciąż wyprowadzał skuteczne akcje, co doprowadziło do dwóch piłek meczowych. Pierwszą udało się skutecznie obronić, lecz druga zakończyła spotkanie, przez co "Biało-Czerwoni" przegrali 13:15 i jednocześnie całe spotkanie 2:3.

Włochy – USA w ćwierćfinale VNL w Łodzi. Zobacz skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mecz Polska - Włochy na MŚ U-19 volleyball world materiały prasowe

Reprezentacja Polski U-19 volleyball world materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP