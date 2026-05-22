Polacy wrócili do gry, cztery sety i koniec. Był problem, Grbić reagował

W środę siatkarska reprezentacja Polski oficjalnie rozpoczęła rywalizację w sezonie 2026. Po ponad dwóch tygodniach spędzonych na treningach w Spale kadra Nikoli Grbicia przystąpiła do turnieju towarzyskiego w Sosnowcu oraz Katowicach. W pierwszym spotkaniu "Biało-Czerwoni" ulegli w dość eksperymentalnym składzie 2:3 Serbom. W piątek w katowickim spodku mieli okazję do odniesienia pierwszego w kampanii zwycięstwa.

Po drugiej stronie stanęli Ukraińcy. Rywalizacja rozpoczęła się od wymiany ciosów. Skutecznie atakował Bartosz Gomułka, a do tego dołożył blok - było po 5. Rywale jednak starali się grać swoją najlepszą siatkówkę, a po skutecznej kiwce Illi Kowalowa prowadzili już 12:10. Co więcej, nasi siatkarze popełniali sporo błędów własnych, przez co rywale zbudowali sobie trzypunktową przewagę (16:13).

Niestety Polacy nie mogli znaleźć sposobu na rywali, a Ci rozwijali skrzydła. Poza dobrą ofensywą dołożyli punktowy blok. W końcu Ukraina doprowadziła do piłek setowych (24:19). Polacy próbowali się bronić, lecz ostatecznie ulegli do 22. Pierwsza partia wpadła na konto rywali.

Polacy dali show, nagle taka końcówka. Był thriller

Druga partia rozpoczęła się zdecydowanie lepiej. Nasi zawodnicy w końcu blokowali - najpierw Lemański, a następnie Firszt, dzięki czemu było 6:2. Skutecznością popisywał się wspomniany już Gomułka, z czego korzystał Marcel Bakaj. Ekipa Raula Lozano z każdą akcją się przebudzała i w końcu doprowadziła do remisu (9:9). Po chwili o przerwę poprosił Nikola Grbić. Efekt? Kapitalny fragment i aż cztery punkty przewagi (14:10).

Brązowi medaliści ubiegłorocznych mistrzostw świata nie zwalniali tempa i kontynuowali świetną grę. Aktywny był Aleksander Śliwka oraz wspomniany już Bartosz Firszt, co poskutkowało sześcioma "oczkami" przewagi (18:12). Pod koniec seta kadra zeszła z tonu i miała spore problemy w ataku. W ten sposób rywale dogonili wynik (22:22).

Finalnie jednak nasi medaliści olimpijscy z Paryża wygrali seta 25:23 i doprowadzili do wyrównania. W setach było po jeden.

Polacy mieli problem. To nie wyglądało za dobrze

W trzecim secie serbski szkoleniowiec postanowił dokonać kilku rotacji. Całkowicie zmieniła się m.in. linia przyjęcia. Na boisku pojawili się Mikołaj Sawicki oraz Michał Gierżot. Nasi gracze mieli na początku spore problemy, co udowadniał wynik - 4:2 dla Ukrainy.

Z czasem jednak było tylko lepiej. Kadrowicze odrobili stratę punktową i prowadzili 10:7. Potem jednak do głosu doszli rywale. Tablica wyników wskazywała 14:14. Od tego momentu grę prowadzili "Biało-Czerwoni". Skuteczne bloki, a także as serwisowy Gomułki sprawiły, że przed decydującym momentem było 20:15. Nasi zawodnicy znów nie zachowali odpowiedniej koncentracji i stracili bufor punktowy (22:22).

Całe szczęście w końcówka należała do kadry Grbicia. Wygrali 25:23 i wyszli na prowadzenie w setach - 2:1.

Kolejna partia rozpoczęła się od gry punkt za punkt. Było 4:4, a po chwili 7:7. Gospodarze wypracowali sobie trzy punkty przewagi (11:8). Mimo to znów ją stracili... i to serią. Po chwili było po 11. Partia była niezwykle wyrównana. W ataku nieźle grał Sawicki, a nieoczekiwanym liderem został Gomułka (16:16).

Do tego w obronie nie najgorszej spisywał się debiutant - Jakub Ciunajtis. Polacy przed decydującym fragmentem prowadzili skromnym jednym punktem - 20:19. Odpowiedzialność za zdobywanie punktów wziął na siebie Sawicki. Dwa skończone ataki sprawiły, że było 22:21. Po chwili dwa asy posłał Gomułka (24:21). Popisał się także trzecim. Polacy wygrali 25:21, a cały mecz 3:1.

