Polacy walczą o półfinał ME. Ważne punkty na koncie, rywale się postawili

Mało kto spodziewał się, że "Biało-Czerwoni" aż tak kiepsko rozpoczną mistrzostwa Europy do lat 20 w siatkówce. Po trzech rozegranych pojedynkach gracze Sebastiana Pawlika tylko raz schodzili z boiska w roli triumfatora. Sposób na młodszych kolegów Bartosza Kurka znaleźli wcześniej Turcy oraz Ukraińcy. Zwłaszcza porażka z pierwszym z wymienionych rywali musiała zaboleć kibiców z kraju nad Wisłą. Z racji tego, iż do półfinału wchodzą zaledwie dwie drużyny z każdej grupy, trzeba było jak najszybciej wrócić na odpowiednie tory. Z Łotyszami nikt nie zakładał kataklizmu w postaci kolejnego powrotu do hotelu na tarczy.

