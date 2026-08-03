Reprezentacja Rosji w czerwcu 2023 roku została oficjalnie skreślona z rankingu FIVB. Ten ruch wynikał oczywiście z zawieszenia, jakie na "Sborną" nałożyły władze światowej siatkówki w związku z wojną, która wybuchła w Ukrainie. Rosjanie od tego momentu nie rozegrali żadnego oficjalnego meczu.

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Rok wcześniej na fotelu lidera rankingu FIVB zadebiutowała reprezentacja Polski. Wówczas Biało-Czerwoni wyprzedzili drugą Brazylię. Od tego czasu w rankingu dochodziło do wielu rotacji. Miejscem na fotelu lidera wymieniały się jednak głównie dwie reprezentacje.

Rosjanie czają się na Polaków. Potrzebny jest kataklizm

Mowa o Polakach oraz Włochach. To te dwie ekipy w ostatnich sezonach wyrosły na najlepsze na świecie. Po triumfie w Lidze Narodów 2026 Biało-Czerwoni umocnili się na prowadzeniu w tym zestawieniu. Za wygraną w finale z USA Polacy dostali wprawdzie niespełna dwa punkty, ale i tak nieco uciekli rywalom.

Obecnie przewaga nad drugimi Włochami wynosi ponad 50 oczek. To duża zaliczka, ale niekoniecznie musi być bezpieczna. Nie można wykluczyć, że Polacy muszą się bardziej obawiać Rosjan niż Włochów. Mistrzowie olimpijscy z 2012 roku niedawno zostali bowiem przywróceni do rankingu ze starym wynikiem.

To sprawia, że plasują się na trzecim miejscu i mimo tego, że do końca sezonu nie zdobedą nawet 0,01 punkta, to mogą przeskoczyć Włochów, a potem także Polaków. Nie ma jednak wątpliwości, że do tego potrzebny byłby prawdziwy kataklizm w wykonaniu siatkarzy Nikoli Grbicia.

W tym momencie Biało-Czerwoni mają na swoim koncie dokładnie 407.56 punktu, a trzeci Rosjanie 352.10. To sprawia, że różnica wynosi ponad 55 punktów. Na papierze wygląda to bardzo bezpiecznie. Sytuacja może się jednak zmienić. Działanie rankingu FIVB jest dość proste i opiera się na jakości zespołów oraz randze zawodów.

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Polakom do rozegrania pozostały mistrzostwa Europy, które rozpoczną się 9 września. W tych Rosjanie oczywiście nie wystąpią, ale zagrają Polacy i Włosi. Obie ekipy mogą stracić więc punkty i to w bardzo dużej ilości. Wymiana miejsc na linii Rosja - Włochy nie wydaje się jednak już tak odległa.

Tak naprawdę każda porażka Włochów oznacza bowiem, że Ci stracą przynajmniej kilka punktów, a patrząc na rywali w grupie - Czechy, Grecja, Słowenia, Słowacja oraz Szwecja, nawet kilkunastu oczek. Przypomnijmy, że różnica to mniej niż cztery oczka. W kontekście Polski sytuacja jest podobna.

Biało-Czerwoni do każdego kolejnego meczu będą bowiem podchodzić w roli bardzo wyraźnych rankingowych faworytów. Żeby stracić wspomniane ponad 55 punktów musieliby przegrać wysoko cztery mecze z rywalami notowanymi zdecydowanie niżej w rankingu. Siatkarze Grbicia zagrają w grupie z: Bułgarią, Macedonią Północną, Portugalią, Izraelem oraz Ukrainą.

Spójrzmy na cztery ostatnie przegrane naszych orłów. Za wynik 2:3 z Japonią FIVB odjęło nam 9.44 punktu, za przegraną 2:3 ze Słowenią 9.72, porażka 0:3 z Włochami w półfinale mistrzostw świata zabrała Polakom 15.12 punktu, a przegrana 2:3 z Bułgarią w Lidze Narodów 2025 to utrata 12.96 punktu. Sumując te wszystkie mamy dokładnie 47.24 punktu. To pokazuje jak wiele musiałoby się wydarzyć, aby Rosjanie mogli świętować.

Bartosz Kurek Lukasz Kalinowski East News





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