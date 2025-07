Polacy rzucili mistrzów "na deski". Kapitan Orłów ogłasza ws. Wilfredo Leona

Wielkie brawa, w ostatnim meczu zagraliście jak wielcy mistrzowie, a przede wszystkim wojownicy.

Jakub Kochanowski, środkowy reprezentacji Polski: - Myślę, że walki nie można było nam odmówić do tej pory, po prostu gdzieś ta nasza gra nie wyglądała tak, jak sobie tego życzyliśmy. Tym razem zagraliśmy dużo lepsze spotkanie, zapowiadaliśmy zresztą, że będziemy chcieli zagrać dużo lepsze spotkania, bo tutaj nie trzeba nikogo uczyć od początku siatkówki, decydujące są detale. I na szczęście kilka tych detali było po naszej stronie.

Też nie dalej, jak po porażce z Bułgarią, mówiłeś o potrzebie meczu trochę założycielskiego, o szukaniu tożsamości. Ekspresowo przyszliście z odpowiedzią.

- Tak, było to dla nas bardzo ważne, żeby nawet niekoniecznie wygrać ten mecz, tylko żeby poprawić te elementy, które można poprawić ot tak. Żeby walczyć, żeby bić się z nimi jak równi z równymi. I to nas dzisiaj doprowadziło do zwycięstwa i na pewno jest to bardzo budujące na ćwierćfinał. Dużo czasu nie mamy, ale na szczęście kilka treningów będziemy mogli poświęcić na to, żeby te szczegóły dopracować jeszcze bardziej.

Czy o czymś konkretnym mówiliście przed tym meczem, czy to po prostu tak wyszło z przebiegu gry?

- Nie, skupialiśmy się bardziej na tym, żeby po prostu skoncentrować się na tym, co tu i teraz. Nie myśleć o poprzednich porażkach, nie myśleć o tym, co będzie w przyszłości. Mieliśmy mecz do zagrania, mecz był trudny, bo nie dość, że z przeciwnikiem wysokiej klasy, to jeszcze czwarty mecz turnieju zawsze jest na delikatnym zmęczeniu i psychicznym, i fizycznym. Więc to nie było łatwe zadanie i tym bardziej jestem dumny z chłopaków i z samego siebie, że podołaliśmy.

Mówimy o całym meczu, a to nie było tak, że ten pierwszy, przeciągnięty set tak naprawdę stał się fundamentem pod to zwycięstwo?

- Na pewno wygrać z mistrzem olimpijskim taką końcówkę, to może zbudować. Graliśmy naprawdę niezłe zawody i można nawet pokusić się o tezę, że graliśmy coraz lepiej im dłużej trwał mecz. Mam nadzieję, że tę jakość, którą dzisiaj pokazaliśmy, utrzymamy do końca.

Mówiłeś, że nie ma sensu rozpamiętywać tego, co było, ale jednak jest chyba dodatkowy, przyjemny smak rewanżu za igrzyska z Francją?

- Ja naprawdę tak do tego nie podchodzę, być może jakbyście zapytali kilku chłopaków, to może oni z tyłu głowy to mieli. Ja naprawdę uważam, że to, co było w zeszłym roku, to było już tak dawno temu, że nie ma co do tego wracać myślami. Osobiście uważam, że ich drużyna, mimo że nie jest personalnie mocno pozmieniana, to i tak jest jednak inna, bo każdy sezon to jest nowe rozdanie. Nasza drużyna jest trochę inna ze względu na kontuzje i przerwy związane z powrotami do zdrowia, tak że to zupełnie inna historia i fajnie, że naszą nową polsko-francuską historię w tym sezonie zaczęliśmy od zwycięstwa.

Zawsze warto powiedzieć o kibicach. To jest niesamowite, jak oni was dopingują od początku do końca.

- Super jest to, że dzisiaj się czuło, że kibice są spragnieni zwycięstwa. Oni nigdy nie przychodzą tutaj jak do teatru i nie czekają, aż my wygramy mecz, tylko aktywnie nam w tym pomagają. Będąc zmęczonym po tygodniu w Gdańsku treningów i meczów, może nawet psychicznie tymi dwoma porażkami i pierwszym, bardzo ciężkim meczem z Iranem, gdy widzisz jak kibice żyją, cieszą się i bawią na trybunach, każdemu, kto może mieć chwilę zwątpienia, szybko wraca energia.

Patrząc całościowo na turniej, te historie związane z Olkiem Śliwką, porażkami i ostatecznie zwycięstwo z mistrzami olimpijskimi, był to szalony czas?

- Na pewno był to czas, którego jeszcze w tej najbliższej historii nie przeżyliśmy. Przegraliśmy dwa mecze z rzędu, przegraliśmy teoretycznie z drużynami, które niby powinny być słabsze od nas, w których powinniśmy być faworytami, ale sport pokazuje, że wcale nie zawsze tak musi być i my codziennie musimy udowadniać, że mamy dużo jakości i potrafimy grać, bo każdy chce to robić. Jeżeli prześpimy jeden czy dwa dni, to się właśnie kończy w taki sposób, w jaki widzieliśmy. Patrząc całościowo na to wszystko, na pewno nie będziemy wspominać tego turnieju jakoś wyśmienicie, ale mam nadzieję, że da to fundamenty do tego, żebyśmy grali tylko coraz lepiej w tym sezonie.

Wilfredo też jest człowiekiem i ma wzloty i upadki, na przełomie całego spotkania też potrafi złapać jakiś dołek. Jednak myślę, że naszej drużynie śmiało nie można zarzucić tego, że takie osoby, które mają chwilowy dołek, zostawiamy. Bardzo sobie pomagamy i Wilfredo też czasami potrzebuje naszej pomocy, zarówno on jak i każdy, kto ma dołek dostaje pomoc

20-letni Jakub Nowak bez kompleksu wszedł do reprezentacji. I mówi, że to ty jesteś jego autorytetem. Na parkiecie radzi sobie bardzo dobrze. Jak oceniasz kolegę?

- Myślę, że jego największą jakością jest to, że się nie boi. Niezależnie z kim byśmy nie grali, robi zawsze dokładnie to samo, co wypracował na treningach. Ma jeszcze dużo przed sobą i na pewno niektóre szczegóły będzie musiał dopracowywać, ale to dotyczy nas wszystkich. My również, mimo że gramy w tej kadrze już ładnych parę lat, musimy codziennie pracować nad rzeczami, które nam niekoniecznie najlepiej wychodzą. Super się wpisał w styl naszej drużyny i mam nadzieję, że będzie kontynuował tę drogę.

Mówiłeś, że graliście coraz lepiej, ale w drugim secie od stanu 20:20 przegrane z rzędu pięć punktów. Wyglądało to trochę tak, jakby powracały demony ostatnich dni.

- Tak, tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, jak ten set się skończył. Tam były trzy zagrywki po 125 km na godzinę, których żaden przyjmujący na świecie moim zdaniem nie byłby w stanie utrzymać. To są mistrzowie olimpijscy i mają w sobie na tyle dużo jakości, żeby jedna czy dwie osoby wyszły na zagrywkę i zrobiły różnicę. Dlatego tu nie wieszałbym na nas psów, że przegraliśmy jedną końcówkę, kiedy przeciwnik tak dobrze zagrywa. My również mnóstwo takich końcówek wygrywamy, kiedy do nas na zagrywkę idzie Wilfredo Leon albo Tomek Fornal. Więc jakby ostudzę trochę temperamenty, bo myślę, że żadna drużyna w tym momencie tego seta nie wygrałaby z Francuzami.

Wilfredo Leon w tym meczu, zdobywca 30 punktów, to był ten najlepszy Wilfredo Leon, jakiego możemy oglądać?

- Uważam, że Wilfredo Leon w tym sezonie pokaże jeszcze trochę więcej.

Od razu czuliście na boisku, że to może być dzień Wilfredo. To się czuje, widząc jak zachowuje się kolega, jego mowę ciała i reakcje?

- Wilfredo też jest człowiekiem i ma wzloty i upadki, na przełomie całego spotkania też potrafi złapać jakiś dołek. Jednak myślę, że naszej drużynie śmiało nie można zarzucić tego, że takie osoby, które mają chwilowy dołek, zostawiamy. Bardzo sobie pomagamy i Wilfredo też czasami potrzebuje naszej pomocy, zarówno on jak i każdy, kto ma dołek dostaje pomoc. To jest akurat fajna cecha naszej drużyny, że nie mamy jednego zawodnika, który musi grać przez cały mecz wyśmienitych zawodów, żeby wygrać. Możemy tych liderów na boisku wymieniać i ostatecznie gramy jako kolektyw.

