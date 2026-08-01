Reprezentacja Polski ostatni sezon reprezentacyjny zakończyła boleśnie. Biało-Czerwoni przegrali bowiem z Włochami w półfinale i pozostała im jedynie walka o brązowe medale. Te podopieczni Nikoli Grbicia wygrali, podtrzymując niewiarygodną serię kolejnych wielkich imprez zakończonych na podium.

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Mimo faktu, że z Włochami Polacy przegrali, a Ci ostatecznie wygrali w finale, to Polacy zakończyli sezon 2025 jako liderzy rankingu FIVB. W 2026 roku przez długi czas toczyła się naprawdę zacięta batalia o miejsce na fotelu lidera. Rywalami byli oczywiście Włosi. Byli, bo ostatnio nieco spuścili z tonu.

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Ostatni raz, gdy to Włosi byli przed Polakami miał miejsce w końcówce czerwca. Od tego momentu Polacy wygrali jednak wszystkie mecze i wrócili na fotel liderów. Ich przewaga może się powiększyć po Lidze Narodów FIVB. W tej Biało-Czerwoni dotarli już do fazy medalowej.

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W półfinale mierzyli się z piątą drużyną rankingu FIVB - Słoweńcami. Na szali leżało przekroczenie granicy 400 oczek po polskiej stronie. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla Polski. Ten z kolei sprawia, że sytuacja Biało-Czerwonych w rankingu znacząco się poprawiła.

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wiadomo było, że takie rozstrzygnięcie oznaczać będzie konsekwencje rankingowe. Wiemy już, że Polacy zyskali dokładnie 7.01 punkta. Taki stan rzeczy sprawia, że ich przewaga nad drugimi Włochami urosła do blisko 50 punktów. Polacy mają ich 405.79, Włosi 355.84, a podium zamyka Rosja z dorobkiem 352.10.

Kamil Semeniuk volleyballworld.com materiały prasowe





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