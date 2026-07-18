Polacy rozbili Brazylię, a to nie koniec. Rosjanie coraz dalej. Jest komunikat FIVB

Reprezentacja Polski siatkarzy pierwszy raz na czele rankingu FIVB znalazła się 12 czerwca 2022 roku. Stało się to spotkaniu z mistrzami olimpijskimi. Biało-Czerwoni w rozgrywkach Ligi Narodów pokonali Francuzów i tym samym ostatecznie wyprzedzili Brazylijczyków na czele zestawienia.

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Od tego czasu wiele się zmieniło, ale Polacy wciąż biją się o prowadzenie w rankingu FIVB. Do sezonu 2026 przystępowali jako liderzy tego zestawienia, ale przewaga nad drugimi Włochami - mistrzami świata nie była bezpieczna. To sprawiło, że trakcie Ligi Narodów 2026 dochodziło do roszad.

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Polacy z Włochami wymieniali się prowadzeniem w zestawieniu najlepszych drużyn narodowych. Ostatnie dobre wyniki, w połączeniu z kilkoma wpadkami Włochów sprawiły jednak, że siatkarze Nikoli Grbicia umocnili się na fotelu liderów. Przed 10. meczem Ligi Narodów mieli jednak więcej do stracenia, niż zyskania.

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Rywalami w turnieju w Chicago byli bowiem notowani dopiero na siódmym miejscu zestawienia - Brazylijczycy. Mimo tego, jak zawsze, oczekiwania przed rywalizacją z "Canarinhos" były gigantyczne. Te faktycznie znalazły odzwierciedlenie w pierwszych dwóch setach.

Oba były bowiem bardzo zacięte, ale ostatecznie w końcówkach tych partii lepiej spisywali się Biało-Czerwoni. Dzięki temu do trzeciego seta Polacy podchodzili, prowadząc 2:0. Ta partia okazała się ostatnią. Wygrana 3:0 sprawia, że siatkarze Nikoli Grbicia nieco powiększyli przewagę nad Włochami.

Za triumf z Brazylią FIVB doda naszej drużynie dokładnie 6.47 punktu. To sprawia, że w tym momencie Polacy mają w dorobku już 388.71 i zbliżają się do granicy 400 punktów. Drudzy Włosi zgromadzili 363.37 punktów, a trzeci Rosjanie, którzy dopiero wrócili do rankingu mają na koncie 352.10 punktów.

Kewin Sasak i Wilfredo Leon Oliwia Domanska East News





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