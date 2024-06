Polacy poznali rywali na IO. Ich celem jest przełamać "klątwę" ćwierćfinałów

Polscy siatkarze trafili do trudnej grupy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. "Biało-Czerwoni' zagrają bowiem z Włochami i Brazylią, a także Egiptem. Nawet jedno zwycięstwo może zapewnić im jednak awans do ćwierćfinału, ale podopieczni Nikoli Grbicia nie udają się do stolicy Francji, aby zastanawiać się nad minimalistycznymi celami. Oni chcą zostać mistrzami olimpijski, ale po drodze jest ćwierćfinał.