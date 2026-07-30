Polacy powalczą o finał ze Słowenią. Wiemy, kiedy zagrają w półfinale

Reprezentacja Polski siatkarzy w rozgrywkach Ligi Narodów w tym sezonie próbuje dokonać czegoś, co nie udało jej się nigdy. Biało-Czerwoni nigdy w historii nie zdołali bowiem obronić tytułu w Lidze Narodów, czy też jej starszej "siostrze", a więc Lidze Światowej.

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Pod wodzą Nikoli Grbicia nasze orły przełamują jednak wiele różnego rodzaju "klątw". Można mieć więc nadzieję, że także tę zdołają "złamać". Do tegorocznych finał Ligi Narodów przystępowali jako faworyt do końcowego triumfu, a co za tym idzie obrony wywalczonego przed rokiem tytułu.

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W ćwierćfinale trafili na rywala, który nie zdawał się zbyt wymagający. Mowa o Ukraińcach. Ostatecznie przeciwnicy sprawili naszym siatkarzom nieco kłopotów, ale Biało-Czerwoni sobie z nimi poradzili. Wygrana 3:1 sprawia, że podopieczni Nikoli Grbicia powalczą o występ w finale.

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Rywalami na tej drodze będą Słoweńcy. Mogłoby się wydawać, że jako iż Biało-Czerwoni grali w ostatnim ćwierćfinale, to zostanie im przydzielony drugi półfinał. Nic bardziej mylnego. Polacy i Słoweńcy otworzą rywalizację w sobotni poranek czasu polskiego, w drugim półfinale zagrają Japonia i USA.

Mecz Polska - Słowenia rozpocznie się o godzinie 9:00 czasu polskiego w sobotę 1 sierpnia. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Nikola Grbić w czasie meczu Polska - Ukraina screen Polsat Sport Polsat Sport





Liga Narodów. Włochy - USA. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport